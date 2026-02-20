El año pasado, Controladora Invex logró una utilidad neta de MXN $3,510 millones de pesos, lo que representó en su momento un alza de 83% anual, y para este año prevén que ese crecimiento se mantendrá a doble dígito. En conferencia con inversionistas, Juan Bautista Guichard Cortina, CEO de INVEX Controladora, comentó que la utilidad neta del año entrante se ubicará en un rango de MXN $4,500 a MXN $4,800 millones, lo que representa un alza de hasta 37% en relación con este año. En este sentido, aclaró que las cifras reflejan ingresos extraordinarios por la venta de la participación de la empresa en el proyecto Gana a FibraeMX. El directivo refirió que el año pasado, esta acción representó MXN $600 millones de ganancia neta. Para este año, la venta de la participación representará MXN $1,200 millones adicionales a la utilidad, mismos que se reflejarán en el primer trimestre de este año. El CEO de Invex mencionó que el retorno sobre capital en el área de servicios financieros se ubica en un rango de 16% a 18%, en línea con el resultado obtenido este año. En el apartado de Transición energética, el directivo mencionó que es probable que haya una desaceleración en la actividad, debido a que se concluyó un proyecto de infraestructura eléctrica, lo que hace que el retorno de capital invertido podría bajar a un rango de 38% a 42%, comparado con 54% de este año. En lo que corresponde al área de Promoción de Inversión, el rango de retorno es de 24% a 26%, anclado en la venta del proyecto Gana. “En cuanto al costo de la deuda, muy anclado debido a la baja de la TEP, sí estamos viendo que se reduce de 10% a un rango de entre 8% y 9%, y todo esto nos lleva a un retorno sobre el capital de la controladora estimado entre 22% y 24%”, aseguró.