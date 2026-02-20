Controladora Invex logró incrementar las ganancias en sus tres principales segmentos, pero fueron impulsados en particular por las áreas de Transición Energética y de Promoción de Inversiones. En su reporte correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa registró una ganancia neta consolidada de MXN $3,510, lo que significó un incremento de 83% en comparación con el resultado de 2024. Invex destaca que en la división de Transición Energética se continuó el crecimiento del suministro de electricidad, aumentó 4% durante el trimestre y 28% interanual. Solo en el cuarto trimestre, la empresa destacó su operación en Texas, que tuvo una contribución positiva al resultado operacional mientras que se continúa con las inversiones en los 3 proyectos de infraestructura eléctrica. Además, en la división de Promoción de Inversiones se mantuvo un buen desempeño operacional en las principales inversiones y se recibieron flujos por MXN $143 millones de los proyectos. Además, el 16 de diciembre de 2025 se anunció la venta del proyecto carretero Gana a la FIBRAeMX. Dicha venta se concretó el 12 de febrero de 2026, por lo que la utilidad se verá reflejada en el primer trimestre de este año. Así, la utilidad antes de impuestos del sector de Transición Energética aumentó 299% entre 2024 y 2025, al ubicarse en MXN $2,121 millones, mientras que la ganancia bruta del apartado de Promoción de Inversiones tuvo un alza de 661%, lo que le permitió obtener MXN $1,591 millones. En el apartado de Servicios Financieros, Invex destacó el lanzamiento de la tarjeta Walmart y Sam’s Club, además se continuó ampliando el margen de la cartera y se mantiene liquidez para crecimiento a futuro. La Cartera en Etapas 1 y 2 alcanzó 52 mmdp, un crecimiento trimestral de 3% e interanual de 18%, con un aumento de 0.6 pp en el índice de morosidad al situarse en 2.8%. Así, la utilidad bruta del apartado de Servicios Financieros se ubicó en MXN $2,905 millones, aunque su incremento anual se limitó a 8%.