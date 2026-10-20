Prudential Financial venderá sus operaciones de seguros en México y Brasil al grupo francés CNP Assurances por u$s 4,025 millones en efectivo, como parte de su estrategia para reducir su presencia en mercados emergentes y concentrar capital en negocios con mayores oportunidades de crecimiento a largo plazo, informó la compañía estadounidense en un comunicado difundido por Business Wire.

La empresa anunció que firmó acuerdos definitivos para concretar la operación, que contempla la adquisición de Prudential México por CNP Assurances Holding y de Prudential Brasil por CNP Seguradora, filial brasileña del grupo francés.

El cierre de la transacción está previsto para la segunda mitad de 2027, sujeto a las condiciones habituales de este tipo de operaciones, entre ellas la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes. El precio de compra podría ajustarse bajo determinados términos, mientras que las compañías no revelaron detalles adicionales del acuerdo.

Andy Sullivan, presidente y director ejecutivo de Prudential Financial, señaló que la venta permitirá avanzar en la estrategia de simplificación de la compañía y dirigir recursos hacia los mercados y negocios con mayor potencial de generación de valor.

“Esta transacción posiciona a Prudential de Brasil y Prudential de México para continuar teniendo éxito con un propietario comprometido con sus clientes, empleados y socios de distribución”, afirmó Sullivan en el comunicado.

La empresa prevé utilizar los recursos obtenidos para financiar sus prioridades de asignación de capital e invertir en oportunidades de crecimiento en los negocios de retiro, gestión de activos y determinados segmentos de seguros de protección en Estados Unidos, Japón y algunos mercados europeos.

CNP Assurances ampliará su presencia en América Latina

Para CNP Assurances, la adquisición representa un paso para fortalecer su operación en Brasil y establecer una presencia en el mercado mexicano, en línea con su estrategia de expansión y diversificación en América Latina.

Marie-Aude Thépaut, directora ejecutiva de CNP Assurances, destacó las capacidades de ambas operaciones, así como la experiencia de su red de asesores Life Planner y las relaciones de confianza que han construido con sus clientes a lo largo de los años.

“Nos impresionaron especialmente las capacidades de estos negocios, incluida la experiencia de la red Life Planner y las relaciones de confianza con los clientes construidas durante muchos años”, señaló Thépaut.

La directiva indicó que el grupo buscará aprovechar esa base para impulsar el crecimiento de las operaciones en ambos países.

CNP Assurances cuenta con más de 8,500 empleados y distribuye sus soluciones a través de distintos socios en 17 países. De acuerdo con la información corporativa, sus productos de seguros de riesgos personales y protección cubren a más de 33 millones de personas, mientras que sus soluciones de ahorro y pensiones llegan a 10 millones.

En Brasil, el grupo francés ya es uno de los principales participantes del mercado asegurador, por lo que la compra ampliará sus capacidades de distribución y su oferta de productos. En México, la operación le permitirá ingresar a un nuevo mercado.

Prudential avanza en su salida de mercados emergentes

La venta de sus negocios en México y Brasil se suma a otras operaciones con las que Prudential Financial busca reducir su exposición a mercados emergentes.

La compañía informó que el 13 de octubre de 2026 concluyó la venta de participaciones en distintas empresas conjuntas, entre ellas PT PFI Mega Life Insurance, en Indonesia; Alexforbes, en Sudáfrica, e ICEA LION, en Kenia.

Con estas operaciones, Prudential busca simplificar su estructura geográfica y concentrar sus recursos en los negocios considerados prioritarios para su crecimiento a largo plazo.

Al 30 de junio de 2026, la compañía estadounidense reportó aproximadamente u$s 1.6 billones en activos bajo gestión. Su estrategia contempla fortalecer sus operaciones de retiro, administración de inversiones y seguros de protección en mercados seleccionados.

La compraventa de Prudential México y Prudential Brasil todavía está sujeta a las autorizaciones necesarias, por lo que la transferencia de ambas operaciones se concretaría una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el acuerdo.

Así opera Prudential en Brasil y México

La operación de Prudential Financial en Brasil y México recae principalmente en el gigante sudamericano, donde el grupo estadounidense opera una red masiva de más de 2,500 consultores franquiciados (Life Planners) que atienden a más de 6 millones de clientes, según la empresa.

No obstante, la filial mexicana encabezada por Sofía Belmar aporta un flujo constante y estratégico con ingresos estimados de más de u$s 112 millones anuales, consolidándose como una plataforma clave de protección individual y seguros de vida en el segmento de altos ingresos.

Conforme a los reportes regulatorios presentados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la filial en México destaca por una estructura financiera sumamente sólida, reflejada en un índice de cobertura de capital de solvencia que supera con holgura los requerimientos mínimos de ley y un capital contable que ronda los MXN $2,750 millones.

Para CNP Assurances, absorber esta infraestructura no sólo representa su puerta de entrada al mercado mexicano, sino también la oportunidad de escalar un modelo de distribución altamente especializado.