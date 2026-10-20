ANAM publicó el comunicado con el cambio temporal del horario para la aduana de Manzanillo.

La Agencia Nacional de Aduanas de México, ANAM, activó la “Operación Continua” en la aduana de Manzanillo, Colima, una de las zonas portuarias que se vieron fuertemente complicadas por el clima durante los últimos días impidiendo el despacho normal de la mercancía.

Por medio de un comunicado oficial, ANAM confirmó que desde ayer 19 de octubre y hasta el viernes 23 del mismo mes la aduana de Manzanillo operará las 24 horas con el fin de despachar la mercancía que por los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos no pudieron ser despachadas. “El sábado 24 de octubre se retomará el horario ordinario de operación”, remarcó la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Puerto en Manzanillo. Autoridades extreman cuidados ante los huracanes y tormentas. ASIPONA

ANAM busca desahogar la mercancía acumulada

La Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, ASIPONA, indicó esta ampliación temporal en el horario de la aduana que permitirá a los importadores, exportadores y demás personal de comercio exterior retirar la mercancía que está acumulada y así “desahogar la mercancía acumulada” en los despachos de la aduana.

De acuerdo a datos publicados por el Gobierno de México y ASIPONA Manzanillo, este puerto concentra entre el 40 y el 45% de los contenedores marítimos de México. En lo que va del año, ASIPONA Manzanillo “ha movilizado 9.5% más de contenedores que el año anterior”, subraya el informe oficial.

“La Aduana de Manzanillo tendrá una operación continua las 24 horas del 19 al 23 de octubre de 2026, para desahogar la mercancía que se ha acumulado por las recientes contingencias meteorológicas”, comunicó ANAM.

Contenedores en aduana: 9.5% más de contenedores entre enero y sep del 2026 en Manzanillo. ASIPONA Manzanillo

Autoridades en Manzanillo toman medidas se seguridad ante la inclemencia del clima

La ASIPONA Manzanillo implementa estrictos protocolos de seguridad operacional y prevención para proteger el recinto fiscalizado. Estas acciones coordinadas garantizan la continuidad de las operaciones portuarias y el resguardo del material.

La administración aduanera prioriza el bienestar de la población circundante mediante monitoreo permanente, control vehicular y atención inmediata de emergencias ante los efectos de huracanes y tormentas. El trabajo en equipo asegura un entorno seguro para la zona urbana.