Las acciones de la aerolínea subieron la jornada del lunes luego del anuncio del DOT.

En esta noticia Aeroméxico acumula caída de 24.7% en 2026

Las acciones de Aeroméxico, la aerolínea mexicana que cotiza en Wall Street y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), subieron la mañana del lunes luego de quela Administraci´pn Trump, por medio del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) revocara las restricciones que impedían a las aerolíneas mexicanas ampliar determinados servicios entre ambos países.

Los títulos de la compañía, encabezada por Andrés Conesa, avanzaron 3.44% en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), para cotizar en u$s 16.53 por acción. En la BMV, las acciones de Aeroméxico ganaron 0.36%, a MXN $30.10 por unidad, (Ciudad de México 9:24 horas), de acuerdo con datos de Bloomberg.

La decisión del gobierno estadounidense abre la puerta para que Aeroméxico evalúe la incorporación de nuevas frecuencias y servicios regulares entre la Ciudad de México y EE.UU., lo que podría ampliar las opciones de conectividad de la aerolínea.

Las restricciones habían sido impuestas en octubre de 2025, cuando el DOT rechazó determinados horarios de vuelos existentes, propuestos y futuros de aerolíneas mexicanas. La revocación de la orden tiene efecto inmediato, aunque la incorporación de nuevos vuelos continúa sujeta al cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables.

“Aeroméxico acoge con satisfacción la decisión del DOT y elogia a los Gobiernos de México y EE.UU. por su compromiso constante y sus esfuerzos para fortalecer las relaciones bilaterales en materia de aviación”, señaló la compañía en un comunicado.

Aeroméxico acumula caída de 24.7% en 2026

Pese al avance de la jornada, las acciones de Aeroméxico acumulan una caída de 24.7% en lo que va del año, al pasar de MXN$40 a MXN$30.10 por título, de acuerdo con datos de la BMV.

En Wall Street, los analistas mantienen una perspectiva favorable sobre la emisora. De los nueve especialistas que dan cobertura a la aerolínea, ocho recomiendan comprar sus acciones y uno mantenerlas.

En conjunto, sus estimaciones apuntan a un potencial de apreciación de 60.5% para los próximos 12 meses, de acuerdo con datos de Bloomberg.