El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, SEBIEN, confirmaron que desde este lunes 19 de octubre comenzó la convocatoria para la incorporación al programa Mujeres Sanas, Infancias Protegidas. El equipo de Participación Ciudadana comenzará las visitas a domicilio para que las mujeres gestantes puedan inscribirse y recibir el apoyo económico.

El Programa Mujeres Sanas Infancias Protegidas de la CDMX entrega 1.200 pesos hasta por un máximo cuatro depósitos bimestrales, “hasta por un máximo de cuatro ministraciones a lo largo del ejercicio fiscal 2026″, aclaró SEBIEN en su sitio web, es decir, que la mujer embarazada beneficiaria podrá recibir como límite hasta 4 pagos en total.

Apoyo económico DE 1,200 para mujeres embarazadas. SEBIEN

El programa ofrece “ apoyo económico, orientación y cuidados para contribuir al bienestar de las mujeres durante el embarazo ”. Así, el Gobierno de CDMX beneficia y promueve el desarrollo integral de sus hijas e hijos desde la gestación.

Requisitos obligatorios para el programa Mujeres Sanas

SEBIEN hizo un llamado a todas las mujeres gestantes para que atiendan a la convocatoria del Gobierno de CDMX desde este 19 de octubre. Las autoridades aclararon que un equipo de la patrulla de Participación Ciudadana llegará hasta el domicilio de la madre gestante para hacer el registro. “No se realizará registros en ninguna oficina”, enfatizó SEBIEN CDMX.

Lista de requisitos obligados:

Copia de tu identificación oficial o CURP si eres menor de edad.

Copia de tu comprobante de domicilio si tu identificación oficial no la indica o no es la de la Ciudad de México.

Estudio donde indique las semanas de gestación acepto recetas médicas.

La SEBIEN del Gobierndo de Clara Brugada inició la convocatoria para incorporar las mujeres embarazadas al grograma Mujeres Sanas. SEBIEN

Los cuatro beneficios detallados que ofrece el programa Mujeres Sanas

Los beneficios que ofrece y otorga Mujeres Sanas, Infancias Protegidas incluye los siguientes puntos ejes del programa a beneficio de las mujeres gestantes:

Recurso económico bimestral: 1.200 durante el periodo de gestión Visitas domiciliares: personal de salud acude a los hogares para dar seguimiento parental Talleres formativos: pláticas sobre educación inicial y crianza afectiva Apoyo nutricional: orientación y acompañamiento alimentario para cuidar la salud de la madre y el bebé.

El Gobierno de CDMX y la SEBIEN indicaron que la mujer embarazada no debe ser beneficiada con“otros apoyos de la misma naturaleza, o algún otro destinado a este grupo vulnerable”.