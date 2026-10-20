Las personas tienen derecho a recibir un trato digno, respetuoso y sin prejuicios al comprar, según Profeco.

Comprar en una tienda debe ser una experiencia en la que las personas puedan elegir los productos que necesitan sin recibir un trato discriminatorio ni sentirse intimidadas. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó la importancia de respetar los derechos de quienes acuden a los establecimientos comerciales.

A través de una publicación de la Revista del Consumidor, Iván Escalante, titular de Profeco, abordó el tema del trato que reciben los clientes en las tiendas y llamó a “no normalizar las situaciones en las que una persona se siente vigilada” durante sus compras.

¿Qué dice la ley sobre el trato a los consumidores?

En México, la protección de estos derechos se encuentra contemplada en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

Su artículo 10 prohíbe a los proveedores realizar acciones que atenten contra la libertad, seguridad o integridad personal de los consumidores bajo pretexto de registro o averiguación.

A través de la cuenta oficial de Revista del Consumidor en redes sociales, el titular de Profeco, Ivan Escalante, encabezó la campaña contra discriminación en tiendas. X/@ivan_escalante

Esto significa que los establecimientos deben respetar la integridad de sus clientes y actuar dentro de los límites establecidos por la legislación. El trato digno también forma parte de los derechos que Profeco promueve entre las personas consumidoras.

Si una persona considera que un comercio incurrió en una práctica que viola sus derechos, puede presentar una denuncia ante la Procuraduría para que la autoridad conozca los hechos y determine las acciones correspondientes.

¿Cómo denunciar a una tienda ante Profeco?

La institución cuenta con un Módulo de Atención de Denuncias Ciudadanas, que permite informar sobre posibles incumplimientos de la normativa de protección al consumidor. Para presentar una denuncia, se deben proporcionar datos que permitan identificar al establecimiento y explicar lo sucedido.

Entre los datos solicitados se encuentran:

Nombre del establecimiento: la razón social o el nombre del comercio denunciado.

Ubicación: el domicilio del establecimiento, con calle, colonia y municipio.

Relato de los hechos: una descripción de lo ocurrido y del producto o servicio relacionado con la denuncia.

La denuncia puede presentarse por escrito, por teléfono o por medios electrónicos, de acuerdo con la información oficial de Profeco.

Además de Profeco, las personas que consideren haber sido víctimas de discriminación pueden acudir al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Para recibir orientación o presentar una queja, pueden consultar el sitio oficial conapred.gob.mx, escribir al correo quejas@conapred.gob.mxo comunicarse a los teléfonos 55 5262 1490y 800 543 0033.