Los horarios son flexibles, lo que permite a los empleados ajustar su jornada según sus necesidades personales.

Continúa la polémica entre qué es más productivo: trabajar desde casa o en el centro laboral. Sin embargo, según un reporte de WeWork y PageGroup casi siete de cada 10 trabajadores en México considera una mejora en su bienestar cuando laboran con un esquema flexible.

¿Cómo lo explican? Según declaraciones de Claudio Hidalgo, presidente de WeWork en Latinoamérica, “en meses como enero, cuando el estrés financiero y emocional se intensifica, ofrecer esquemas más humanos y adaptables no solo mejora la experiencia del colaborador, también fortalece la resiliencia y el desempeño de las empresas”.

El directivo se refiere a la cuesta de enero, cuando la mayoría de los mexicanos sufre de incertidumbre financiera y tiene que ajustar los gastos para compensar los egresos de diciembre. Además, se cruza con el efecto del Blue Monday, el día más triste del año (este 19 de enero), supuestamente, entre otras cosas, porque en el hemisferio norte no se cuenta con tanta luz solar.

Según los datos más recientes de la Encuesta Nacional sobre la Salud Financiera, casi cuatro de cada 10 mexicanos tiene un nivel alto de estrés financiero. El 31% con impactos psicológicos como falta de sueño o alteraciones alimenticias debido a las preocupaciones alrededor de la falta de dinero.

Fue a partir de la pandemia, donde la mayoría de las personas trabajaban desde casa, que algunas compañías pasaron casi toda su operación a distancia. Mientras tanto, otras regresaron definitivamente al trabajo en las oficinas. Cada manera de operar tiene sus ventajas y desventajas.

Obviamente giros como el manufacturero o agropecuarios no se prestan para esta modalidad, pero muchos servicios en grandes urbes, sí. Especialmente los trabajadores “nómadas digitales” quienes prefieren este modo de labores.

Entre las ventajas del modelo híbrido o flexible, cuando los trabajadores tienen cierta libertad de decidir qué día ir a trabajar y cuáles hacerlo desde casa, está que pueden programar sus gastos de transporte y de alimentación fuera del hogar. Además empatan diferentes actividades domésticas con el trabajo. Según el reporte de WeWork, encuentran un mejor balance de vida y trabajo.

También algunas compañías encuentran mayor productividad de los empleados con los esquemas flexibles.

En urbes como la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, donde los traslados pueden ser de dos horas o más, el transporte puede ser la fuente de desgaste emocional y económico para los trabajadores.

El 89% de los trabajadores en México considera al tiempo de traslado al lugar de trabajo como “la mayor desventaja del trabajo presencial”. Le sigue el costo por llegar al trabajo y la reducción del tiempo personal, según el reporte de WeWork.

WeWork, compañía especializada en ofrecer espacios de oficina, impulsa el uso de esquemas flexibles, ya que entre sus ventajas está el acceso a varias oficinas esparcidas por varias zonas de las ciudades, en diferentes ciudades.

WeWork ofrece rentas de espacios flexibles para el trabajo híbrido: los coworking. La compañía cuenta con 22 edificios en las tres principales ciudades del país: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.