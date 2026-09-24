En contextos de reestructuración o ajuste, las empresas suelen recurrir al retiro voluntario como una alternativa negociada frente al despido. Bajo esta figura, la compañía ofrece un incentivo económico y determinadas condiciones a cambio de que la persona trabajadora acepte finalizar el vínculo laboral de forma consensuada.

Sin embargo, la aparente simplicidad del acuerdo esconde variables legales, económicas y previsionales complejas.

Aceptar la propuesta sin un análisis preciso puede comprometer la estabilidad financiera y profesional a mediano plazo. Por eso, antes de tomar una decisión, es clave mirar más de cerca y responder las tres preguntas que sugieren los especialistas.

Las claves de una salida negociada: qué tener en cuenta antes de firmar

A diferencia de un despido tradicional, el retiro voluntario no cuenta con una compensación fija e inflexible establecida por ley. Es decir, el monto final y las condiciones de salida se construyen exclusivamente a partir de la negociación entre la empresa y el trabajador, así como de la asertividad con la que se redacten los documentos.

Despejar las dudas iniciales requiere un análisis minucioso. Por eso, la abogada Carmen Losardo (estudio jurídico Márquez-Losardo) señala tres claves indispensables que todo trabajador debe ponderar antes de dar el paso, así como los resguardos legales para evitar litigios futuros.

El parámetro del despido sin causa

El primer paso para analizar una propuesta de retiro voluntario consiste en examinar si el monto ofrecido guarda proporción con lo que correspondería cobrar ante un despido tradicional.

Imagen ilustrativa. Archivo.

Como la ley laboral no fija un piso ni un esquema obligatorio para esta figura, el cálculo teórico de la indemnización por antigüedad se utiliza como vara de comparación.

“Que sea equiparable o congruente con una liquidación por despido del art 245 de la LCT, considerando esta liquidación, en más o en menos, como parámetro para que ambas partes evalúen la conveniencia”, señala la abogada.

Por un lado, las empresas pueden ofrecer montos superiores para incentivar salidas rápidas o prevenir litigios; por el otro, la propuesta puede ser inferior, pero sumar ventajas estratégicas como pagos inmediatos, extensión de la cobertura médica o bonos extraordinarios.

Por este motivo, los especialistas aconsejan no quedarse únicamente con el número final: revisar el monto neto efectivo, los plazos y la modalidad de cobro (pago único o en cuotas), los conceptos incluidos y los beneficios periféricos es clave en esta instancia.

De todas maneras, aceptar un retiro voluntario implica un cierre integral del vínculo laboral y frena cualquier reclamo futuro. Por eso, antes de firmar, es clave entender qué derechos quedan adentro del acuerdo.

La formalización: el blindaje jurídico del acuerdo

Superada la instancia económica, el segundo aspecto crítico que destaca la especialista es la forma en que se instrumenta la salida, cuyo objetivo central es garantizar un respaldo legal sólido y documentar las condiciones con total claridad.

“El segundo punto clave es que el acuerdo se formalice en la órbita del organismo público competente en materia de relaciones de trabajo de dicha jurisdicción, lo que le da seguridad jurídica a las partes”, afirmó Losardo.

Como alternativa válida, la abogada recuerda que también existe la opción de que “se haga mediante acuerdo privado en instrumento público notarial (escribanía)”.

Para superar esta etapa administrativa con éxito, la normativa exige cumplir con ciertos requisitos de equidad. “Hay parámetros legales mínimos y lógicos para que el acuerdo sea homologado en las entidades públicas, o sea que no se trate de un monto irrisorio o abusivo”, precisa.

Bajo esta premisa, las autoridades laborales tienen la facultad de observar o rechazar aquellos convenios que resulten manifiestamente desproporcionados en perjuicio del trabajador.

¿La reforma laboral modificó este procedimiento?

Ante las dudas sobre si las últimas reformas alteraron la forma de gestionar estos convenios, la especialista aclaró que el trasfondo se mantiene intacto.

Según explicó Losardo, la tramitación de un retiro voluntario “es un procedimiento que continúa básicamente igual desde el principio de los tiempos”, operando bajo los mismos carriles de siempre, más allá de los cambios introducidos en el plano legal.

Desvinculaciones y acuerdos verbales

Uno de los principales focos de conflicto se produce cuando la oferta de desvinculación no se instrumenta por escrito y se limita a conversaciones informales dentro de la empresa.

Al respecto, la abogada Carmen Losardo advierte que, “de hecho, en la práctica no existe el acuerdo de palabra”.

El riesgo central de las promesas informales es la imposibilidad de probar lo pactado ante un incumplimiento posterior. Sin un respaldo documental, surgen disputas incontenibles en torno al monto prometido, los plazos de pago, los beneficios incluidos o la existencia misma del entendimiento.

Por este motivo, los especialistas desaconsejan presentar la renuncia o firmar documentación apresurada sobre la base de compromisos verbales. En un escenario de esta naturaleza, el cumplimiento de la oferta queda supeditado exclusivamente a “la buena o mala voluntad del obligado a pagar”.

El resguardo documental y el valor de la copia auténtica

Una vez concretada la rúbrica, el proceso exige un recaudo formal ineludible para la persona que se desvincula.

La especialista subraya que es indispensable “que la parte trabajadora que es la que va a percibir los montos pactados, obtenga siempre una copia auténtica del acuerdo (sea con firma y sello de la autoridad pública o sea el testimonio de la actuación notarial)”.

En este tipo de negociaciones, lo que se firme es una herramienta jurídica central “para que en caso de incumplimiento por parte del sujeto obligado, pueda ejecutar el acuerdo en sede judicial”. Por lo tanto, la firma por sí sola es insuficiente si no se retira una copia válida, completa y debidamente certificada.

Las variables clave antes de dar el consentimiento

Más allá de los ejes estructurales de la negociación, los expertos recomiendan auditar una serie de factores complementarios antes de tomar una decisión irrevocable:

Esquema de cobro

Verificar si el desembolso será inmediato, fraccionado en cuotas o condicionado, exigiendo que los plazos queden expresamente plasmados por escrito.

Composición indemnizatoria

Identificar con precisión qué conceptos abarca la suma final, tales como vacaciones no gozadas o aguinaldo proporcional, para determinar qué se está remunerando.

Cláusulas restrictivas

Analizar con detenimiento la presencia de compromisos de confidencialidad, renuncias a futuros reclamos o declaraciones de conformidad total.

Cobertura de salud

Evaluar la continuidad de la obra social o prepaga tras la salida, un punto crítico cuando existen familiares a cargo.

Contexto de empleabilidad

Ponderar la oferta frente a variables personales ineludibles: antigüedad, edad, ingresos actuales y las perspectivas reales de reinsertarse en el mercado laboral.

Una evaluación estratégica libre de presiones

Frente a la práctica habitual de las empresas de implementar estos programas bajo plazos exiguos, la recomendación profesional es analizar cada ofrecimiento con detenimiento y asesoramiento adecuado.

Aceptar un retiro voluntario puede presentarse como una alternativa viable en distintas situaciones, pero también conlleva el riesgo de resignar derechos o convalidar condiciones desfavorables si no se examinan rigurosamente todos los términos.