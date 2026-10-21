Trion, ubicado en la cuenca de Perdido a una profundidad de tirante de agua superior a los 2,500 metros.

En esta noticia Perforación e infraestructura marina

El proyecto de aguas ultraprofundas Trion, operado por la petrolera australiana Woodside Energy en asociación con Petróleos Mexicanos (Pemex), registró un avance general del 71% al cierre del tercer trimestre de 2026, manteniéndose dentro del presupuesto estimado y en ruta para iniciar la producción de hidrocarburos en 2028.

Corporativo de Woodside Energy Cortesía Woodside Energy

De acuerdo con el informe trimestral de la compañía, con corte al 30 de septiembre de 2026, la fabricación de la unidad flotante de producción (FPU, por sus siglas en inglés) alcanzó un 96% de desarrollo, etapa en la que ya se realizan trabajos de integración y precomisionamiento.

Liz Westcott, directora ejecutiva de Woodside Energy, destacó el ritmo de ejecución de las obras submarinas y de infraestructura en altamar para el desarrollo del activo ubicado en el Golfo de México.

Perforación e infraestructura marina

En el frente operativo de perforación, la compañía reportó la conclusión de 10 de los 24 pozos proyectados para el plan de desarrollo del campo, además de la instalación del primer árbol de producción submarino.

Respecto a la logística de equipos e infraestructura en territorio nacional y aguas territoriales, Woodside destacó que ya completó la entrega en México de los sistemas submarinos y de la boya de amarre con torreta desconectable (DTM).

Además, la empresa australiana dio inicio a las maniobras de instalación en alta mar, al tiempo que avanzó con la construcción del buque flotante de almacenamiento y descarga, logrando la integración final de la torreta DTM en el casco de la embarcación.

Trion, ubicado en la cuenca de Perdido a una profundidad de tirante de agua superior a los 2,500 metros, representa uno de los proyectos insignia de extracción en aguas ultraprofundas en el país, operado por Woodside Energy con una participación del 60%, mientras que Pemex Exploración y Producción ostenta el 40% restante.