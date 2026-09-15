En esta noticia Simplificación operativa

Movimiento anticipado

La contratista petrolera Borr Drilling Limited anunció acuerdos definitivos para desinvertir 51% en dos joint venture que tiene con CME, que incluyen tres plataformas petroleras que prestan servicio a Petróleos Mexicanos.

En 2019, Borr Drilling Limited, a través de su subsidiaria OPEX y CME crearon el joint venture Perforaciones Estratégicas e Integrales Mexicanas y Perforaciones Estratégicas e Integrales Mexicanas II, (Perfomex) para proveer de estos servicios a Pemex, particularmente en el campo Akal.

Plataforma petrolera de Borr Drilling Limited Cortesía Borr Limited Drilling

En un comunicado, enviado a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), la empresa anunció que CME se convertirá en el único propietario de Perfomex y asumirá la responsabilidad de la gestión y operación de las plataformas autoelevables Galar, Gersemi y Njord, que actualmente prestan servicio a Pemex.

En este sentido, Borr señaló que seguirá siendo dueña de las tres plataformas y participará en los contratos subyacentes, a través de nuevos contratos, siempre y cuando las condiciones económicas se mantengan sin cambios respecto al esquema actual.

La plataforma Njord tiene contrato vigente hasta abril de 2028, con opciones de prórroga posteriores, mientras que las plataformas Galar y Gersemi tienen contratos vigentes hasta mayo de 2030.

Simplificación operativa

Borr detalló que la operación se produce después de la reciente expansión de Borr Drilling en México, mediante la compra de cinco plataformas autoelevables “premium”, que son propiedad conjunta de la compañía a través de BC Ventures Limited, una joint venture al 50% con CME.

“Tras finalizar la Operación, Perfomex continuará sus actividades relacionadas con servicios integrales de pozos y con Pemex, mientras que Borr Drilling operará y comercializará de forma independiente su flota ante otros operadores de la región a través de sus empresas afiliadas”, detalló.

En este sentido, Borr espera que la operación simplifique su estructura corporativa y operativa en México y se fortalezca su alianza local, a través de una plataforma más eficiente para el crecimiento futuro en el país y respalda el despliegue de plataformas adicionales a medida que aumente la demanda en el mercado de aguas someras.

Movimiento anticipado

En 2019, Borr anunció la inversión en la empresa conjunta Perfomex por la duración de los contratos con Pemex; sin embargo, la operación de desinversión ocurre prácticamente dos años antes de que venza el primer contrato, pues su cierre está programado para septiembre de este mismo año, supeditado al cumplimiento de los requisitos tradicionales del mercado.

Además, el movimiento ocurre en medio de una crisis de deuda en Pemex con proveedores, donde la empresa petrolera ha buscado reducir una deuda que al cierre del segundo trimestre del año rebasaba los MXN $371,000 millones.