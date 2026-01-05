En esta noticia IA avanza rápido en Pymes

Más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en México llevaba más de 3 años en procesos de transformación digital, de acuerdo con el Informe Tendencias de Digitalización Pyme 2025 elaborado por Movistar Empresas, que reflejó un avance sostenido en la adopción de soluciones tecnológicas en este segmento.

El estudio, elaborado a partir de una encuesta aplicada a clientes Pyme, mostró que 45% de las empresas ya ejecutaba iniciativas digitales consolidadas, lo que evidenció un proceso de maduración acelerado por los cambios en las formas de trabajo registrados tras la pandemia.

En contraste, solo 9% de las Pymes no contaba con una ruta clara hacia la transformación digital en los próximos años.

De acuerdo con el informe, 6 de cada 10 Pymes en el país habían adoptado soluciones como ciberseguridad de red y en dispositivos, esquemas multicloud e Inteligencia Artificial generativa, tecnologías incorporadas con el objetivo de fortalecer su operación y mantener un crecimiento sostenible. Los sectores que más invirtieron en este proceso fueron el comercial, el industrial y el sector público.

“ Solo 9% de las Pymes no tienen una ruta clara hacia la transformación digital en los próximos años. Esto nos habla de la gran penetración y madurez del sector en la adopción de soluciones digitales y de los resultados que ya tienen sobre sus negocios”, afirmó Gustavo Rodríguez, director B2B en Telefónica Movistar México.

Las soluciones tecnológicas más utilizadas por las Pymes fueron la ciberseguridad de red, presente en 68% de las empresas, seguida de la ciberseguridad en dispositivos con 61%, multicloud con 66%, software como servicio (SaaS) con 59% y conectividad móvil privada con tecnología 4G y 5G, con una adopción de 57%.

El informe también reveló un avance relevante en la adopción de Inteligencia Artificial, particularmente la generativa. Actualmente, 37% de las Pymes utilizaba este tipo de soluciones, principalmente en procesos de atención a clientes y en áreas de mercadotecnia y ventas.

Además, 64% de las empresas planeaba incorporar Inteligencia Artificial generativa para elevar su productividad y mantenerse competitivas, aunque la falta de entendimiento sobre sus alcances y beneficios continuaba siendo una de las principales barreras para su implementación.

“Desde Movistar Empresas continuamos trabajando en brindar servicios diferenciales e incluso con una visión sustentable, que puedan contribuir al crecimiento sostenible de México”, señaló Rodríguez.

La transformación digital generó beneficios tangibles para las empresas de menor tamaño.

De acuerdo con los resultados del estudio, 28% de las Pymes reportó mejoras en productividad, 36% identificó beneficios en la continuidad operativa de sus negocios y 19% observó ahorros en costos.