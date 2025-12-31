En esta noticia Distintivo Hecho en México

El sector público y privado redoblan los esfuerzos a través de distintos programas conjuntos para destacar el valor de los productos nacionales y promover el consumo interno.

Por una parte, a través del programa Viernes Muy Mexicano, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) anunció que el programa Viernes Muy Mexicano cerrará este año con una derrama estimada de MXN $48,000 millones y una red nacional que cuenta con 26,114 mil negocios registrados en línea.

Este programa es impulsado por el organismo que lidera Octavio de la Torre en conjunto con la Presidencia de la República, y consiste en reforzar el orgullo, el consumo y la identidad nacional desde lo cotidiano, promoviendo que cada viernes que corresponda a un fin de mes se consuma lo mexicano.

Aspectos del programa Viernes Muy Mexicano, impulsado por Concanaco Servytur. Cortesía Concanaco Servytur

De acuerdo con el organismo, este año se realizaron cuatro ediciones del programa entre septiembre y diciembre que impulsaron el consumo de productos y servicios mexicanos en comercios y negocios familiares.

Los negocios registrados, aclaró la Concanaco Servytur, pueden corresponder a establecimientos físicos o negocios que solo viven en internet.

Al considerar la derrama económica general, cada negocio participante obtuvo un ingreso promedio de MXN $88,000, lo que equivale a MXN $22,000 pesos por cada viernes que participaron.

“Viernes Muy Mexicano demostró que cuando la gente compra en comercio establecido, la derrama se queda en la comunidad: sostiene empleo, impulsa a los negocios familiares y fortalece el mercado interno. No es una campaña de un día: es una cultura de consumo responsable y orgullosamente mexicano”, subrayó Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de Concanaco Servytur México.

Los comercios participantes portan un distintivo y un código QR que dirige a la plataforma de registro, donde se pueden consultar promociones y aplicar filtros por categoría y estado; además, las cámaras brindan acompañamiento para crédito, capacitación y digitalización.

La Concanaco Servytur añadió que para febrero del año entrante esperan tener lista una aplicación que integre un mapa digital y geolocalización de los negocios participantes.

Distintivo Hecho en México

Por su parte, la Secretaría de Economía, a cargo de Marcelo Ebrard, informó que hasta diciembre de este año se entregó el distintivo Hecho en México a más de 4,000 empresas y 6,000 productos, lo que representa una avance en la consolidación de una estrategia orientada a fortalecer el mercado interno y a recuperar la capacidad productiva nacional.

Cortesía/Economía

La dependencia señaló que este programa reconoce al emprendimiento, Mipymes y grandes empresas que cumplen con altos estándares de calidad, contribuyen al crecimiento económico y al incremento de la competitividad regional y nacional, fortaleciendo la confianza de las personas consumidoras de lo que se produce en México.

Hecho en México es resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Economía, los gobiernos estatales, las cámaras de comercio y la iniciativa privada, quienes en suma de esfuerzos impulsan el talento, la innovación y las vocaciones productivas, fortaleciendo las cadenas de valor nacional, destacó la Secretaría de Economía.