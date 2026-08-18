Cumplir 65 años significa el fin de la Pensión Hombres Bienestar de la Ciudad de México, pero esto no implica que el beneficiario pase automáticamente a recibir la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores del Gobierno de México. Para continuar con un apoyo económico, deberá realizar el trámite de incorporación al programa federal.

Por ello, los hombres que actualmente reciben los 3,000 pesos bimestrales de la Pensión Hombres Bienestar y lleguen a los 65 años deberán estar atentos a la apertura del periodo de registro de la Pensión para Adultos Mayores. Si no realizan la inscripción y no cumplen con el procedimiento establecido, dejarán de recibir el apoyo de la Ciudad de México y tampoco tendrán acceso automático a la pensión federal.

Apoyos para hombres Gobierno CDMX

Pensión Hombres Bienestar: quiénes reciben los 3,000 pesos y cuáles son los requisitos

La Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México dirigido exclusivamente a hombres residentes de la capital. El apoyo económico es de 3,000 pesos bimestrales, con un monto anual de hasta 18,000 pesos por persona beneficiaria durante 2026.

Para acceder al programa, los hombres deben tener entre 60 y 64 años al momento de la inscripción, ser residentes de la Ciudad de México y manifestar su interés en recibir el apoyo. El programa da preferencia al subgrupo de personas de 63 y 64 años.

Pensión para hombres mayores de 65 años.

Entre la documentación requerida para el registro se encuentra:

Identificación oficial con fotografía.

Comprobante de domicilio vigente, con una antigüedad no mayor a tres meses.

Acta de nacimiento, cuando la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación o no se cuente con ella.

CURP, cuando no sea visible en la identificación oficial.

Solicitud de ingreso al programa debidamente llenada.

Una vez validado el registro, el apoyo ecoómico se entrega mediante el instrumento de pago correspondiente. El documento del programa establece que la incorporación no genera efectos retroactivos.

Adiós Pensión Bienestar | Adultos mayores dejarán de recibir sus depósitos y no volverán a cobrarlos hasta nuevo aviso (foto: archivo).

Pensión Adultos Mayores: qué deben hacer al cumplir 65 años

A diferencia del programa capitalino, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa del Gobierno de México y está dirigido a personas de 65 años cumplidos en adelante. El apoyo señalado en la información proporcionada es de 6,400 pesos bimestrales, entregados mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Para incorporarse, las personas deben esperar a que se abra un periodo de registro y acudir al Módulo de Bienestar que corresponda a su comunidad con la documentación solicitada.

Los principales requisitos y documentos son:

Tener 65 años cumplidos .

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en México.

Presentar acta de nacimiento.

Entregar copia de identificación oficial vigente.

Presentar CURP de impresión reciente.

Entregar copia del comprobante de domicilio.

Proporcionar un teléfono de contacto.

Después de validar la información, la persona beneficiaria será contactada para recibir su tarjeta del Banco del Bienestar. Por eso, cumplir 65 años no significa que la Pensión Hombres Bienestar se convierta automáticamente en la Pensión de Adultos Mayores: son dos programas distintos, pertenecientes a gobiernos diferentes, y para recibir el apoyo federal es necesario cumplir con su proceso de incorporación.