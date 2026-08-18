Desde el 1 de octubre se ha dado a conocer para todos los clientes de bancos de México un trámite de suma importancia que deberán realizar para evitar sanciones a futuro.

Ya entró en vigor una nueva normativa propuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que exige activar una función para establecer un límite a las transferencias, o lo que se conoce como Monto Transaccional del Usuario (MTU).

¿Qué es el MTU y para qué sirve?

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) constituye una nueva regulación que tiene por objetivo aumentar la seguridad a la hora de llevar a cabo distintas operaciones bancarias, así como también prevenir fraudes.

Los cuentahabientes deberán tomar nota del nuevo trámite que tendrán que realizar para evitar sanciones a futuro. (Foto: Archivo)

Se trata de una medida que transformará sin dudas la manera en que los cuentahabientes realizan distintas transacciones financieras a través de las plataformas oficiales de las instituciones.

Cada cliente del banco deberá activar antes del 1 de octubre la función MTU en la app de la entidad donde posean una cuenta. Cabe destacar que esta herramienta ya debería encontrarse disponibles.

Atención clientes: fechas clave de la activación del MTU

Según detallan las autoridades, la sanción por no activar el MTU a tiempo no será económica, sino que se aplicará un límite por default, o en automático, con el cual sólo se podrán transferir hasta 12,800 pesos por operación .

Esto implica que si al momento de realizar una transferencia de dinero superior a este monto se detecta que el MTU no está activado, se rechazará el pedido para llevar a cabo el trámite.

En este aspecto, se ha difundido a la población en general las fechas claves que tendrán que atender para evitar sanciones a futuro: