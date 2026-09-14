FEMSA, controladora de OXXO, lanzó un programa de recompra en acciones listadas en NYSE

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Fomento Económico Mexicano (FEMSA), dueña de la cadena de tiendas OXXO, activó un nuevo programa de recompra acelerada de acciones por hasta u$s 280 millones, como parte de su estrategia para devolver capital a los accionistas, informó la compañía en un comunicado.

La empresa regiomontana detalló que firmó un acuerdo de recompra acelerada de acciones (ASR, por sus siglas en inglés) con una institución financiera estadounidense para adquirir sus American Depositary Shares (ADS), que cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo la clave FMX.

El número final de ADS que FEMSA recomprará dependerá del precio promedio ponderado por volumen diario de los títulos durante la vigencia del acuerdo, menos un descuento, y estará sujeto a los términos y condiciones de la operación. La compañía espera que la liquidación final ocurra antes del cierre de 2026.

Tras el anuncio, las acciones de FEMSA que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntaron hasta 4.2%, para ubicarse en MXN$206.48 por título (Ciudad de México 8:35 horas), de acuerdo con datos de la plaza bursátil.

FEMSA acelera recompra de acciones

El nuevo programa de recompra de acciones de FEMSA llega apenas unos meses después de que la compañía concluyera otro ASR por u$s 300 millones.

En marzo, FEMSA anunció un acuerdo por ese monto y posteriormente informó que recompró aproximadamente 2.6 millones de ADS a un precio promedio de u$s 117.47 por título. La liquidación final de esa operación se realizó el 24 de junio.

La estrategia de recompra comenzó a tomar mayor relevancia en 2024, después de que los directivos de FEMSA reconocieran que la compañía mantenía una elevada posición de efectivo. Al cierre de 2023, la empresa reportaba MXN$ 160,800 millones en efectivo y equivalentes.

A partir de entonces, FEMSA comenzó a utilizar las recompras de acciones como una vía para regresar valor a sus accionistas, además del pago de dividendos.

La política de asignación de capital también cobró fuerza después de la venta de la participación de FEMSA en Heineken, operación que liberó recursos para destinarlos a crecimiento, reducción de deuda y retornos a los accionistas.

En diciembre de 2025, la compañía anunció otro ASR por u$s 260 millones, que se sumó a una recompra de u$s 250 millones realizada durante ese año.

Para el periodo de marzo de 2026 a marzo de 2027, FEMSA anunció un fondo de recompra de hasta u$s 1,300 millones, que contempla tanto recompras ordinarias como retornos extraordinarios de capital.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, la compañía había desembolsado MXN$10,354 millones en recompras de acciones durante los últimos 12 meses, además de MXN$45,498 millones en dividendos ordinarios y extraordinarios.

Las acciones de FEMSA acumulan un avance de alrededor de 19% en lo que va del año, considerando el precio intradía de la sesión del lunes.