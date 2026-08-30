Retiran la Pensión Bienestar: llaman a estos adultos mayores a cumplir con este trámite en septiembre o perderán todo su dinero

Las personas que recientemente fueron incorporadas a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o a la Pensión Mujeres Bienestar deben prestar especial atención al llamado de la Secretaría del Bienestar. Se trata del periodo establecido para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar, documento indispensable para comenzar a cobrar los apoyos económicos.

Retiran la Pensión Bienestar: llaman a estos adultos mayores a cumplir con este trámite o perderán todo su dinero

De acuerdo con la información de los Programas para el Bienestar, quienes realizaron su registro durante junio tendrán que acudir por su tarjeta entre el 24 y el 30 de agosto. La entrega se realizará en los módulos correspondientes a cada beneficiario.

El llamado de la Secretaría del Bienestar a los pensionados

Las personas convocadas deberán presentarse en el módulo, día y horario asignados para recoger su tarjeta. Los datos sobre la entrega pueden consultarse en los canales oficiales de Bienestar y también serán enviados mediante un mensaje de texto al número telefónico proporcionado durante el registro.

Para realizar el trámite es necesario llevar:

Identificación oficial , en original y copia.

Talón de registro.

La tarjeta del Banco del Bienestar será el medio utilizado para recibir los depósitos correspondientes a cada programa. Por ello, quienes fueron incorporados recientemente deben completar la entrega dentro del periodo establecido.

¿Cuánto dinero reciben los pensionados?

La Pensión Mujeres Bienestar otorga un apoyo de 3,100 pesos bimestrales a mexicanas de entre 60 y 64 años.

En tanto, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6,400 pesos cada dos meses a quienes tienen 65 años o más.

Los pagos se realizan de acuerdo con el calendario oficial de los Programas para el Bienestar, que contempla depósitos durante distintos meses del año.

¿Quiénes deben retirar la Tarjeta Bienestar?

La convocatoria anunciada corresponde específicamente a las personas que se registraron en junio de 2026 y fueron incorporadas a alguno de estos programas.

Quienes hayan recibido el aviso por SMS o aparezcan en la convocatoria deberán revisar cuidadosamente el lugar, la fecha y el horario asignados para evitar contratiempos.

La entrega de las tarjetas está programada del 24 al 30 de agosto, por lo que este periodo resulta clave para los nuevos beneficiarios que necesitan contar con su tarjeta para recibir los próximos depósitos.