En buena parte de los negocios de servicios, el marketing funciona a impulsos. Se activa cuando un mes viene flojo y se apaga cuando la agenda se llena. El dueño del negocio también atiende a los clientes, coordina al equipo y resuelve la operación diaria, y publicar queda para cuando sobra tiempo.

Cuando la demanda baja y el marketing se vuelve urgente, no hay nada construido. Aparecen las fórmulas sueltas y las tácticas del momento, y el esfuerzo crece sin que crezcan las consultas. Antes de arrancar la primera edición de su programa de marketing, Mastery Haus les preguntó a los participantes cómo estaba su marketing. Uno lo resumió así: más de cien videos publicados y tres ventas.

Es un cuadro frecuente entre profesionales con trayectoria: consultoras, estudios, clínicas, terapeutas, asesores. Tienen clientes, buena reputación en su círculo y casos para mostrar, pero su comunicación todavía no refleja ese nivel. La mayoría de sus clientes sigue llegando por recomendación.

En Mastery Haus, la consultora para negocios de servicios fundada por Sofía Contreras, el punto de partida es que el resultado del contenido se decide antes de publicar: a quién se le habla, con qué mensaje y hacia dónde se lleva a esa persona después. Con esas decisiones tomadas, publicar deja de ser una carga y empieza a sumar.

Del esfuerzo constante al sistema

La propia Contreras aplica el método en su marca. Graba una jornada de cuatro o cinco horas cada dos meses, y de ese material salen más de 300 piezas por mes en distintos canales. El mismo equipo acompañó su libro Pasá a la Acción (Editorial Planeta), best seller con la mayor preventa histórica de una autora en Argentina, y llevó su podcast al Top 10 de Spotify Argentina en menos de 48 horas.

Ese trabajo lo lidera Juan Sigliano, líder de marketing de Sofía Contreras y de Mastery Haus desde hace más de cinco años. La metodología de Mastery Haus ordena el marketing en siete sistemas encadenados.

Los 7 sistemas

1. Posicionamiento y diferencial. Qué hace distinto al negocio frente a otros que hablan de lo mismo, y para quién quiere ser la primera opción. Es la base del resto.

2. Estrategia de contenidos. Para qué se publica cada pieza y qué lugar ocupa en el recorrido que lleva a alguien desde conocer el negocio hasta contratarlo.

3. Extracción de ideas. Hablarle al cliente de lo que realmente le interesa y necesita escuchar, a partir de las preguntas que ya hace y de la experiencia acumulada del negocio.

4. Producción con inteligencia artificial. Poner a la IA a producir con la voz propia de la marca. El tiempo que se libera vuelve al negocio, y en un mercado donde muchos ya trabajan así, ese tiempo es una ventaja competitiva.

5. Distribución. En qué plataformas estar y por qué, y cómo una misma idea se convierte en un video, un carrusel, un artículo y un correo.

6. Captación. Que la persona que sigue al negocio deje sus datos y la conversación pueda continuar.

7. Conversión. El camino que transforma todo lo anterior en clientes.

Marketing como activo del negocio

Cuando el marketing funciona como sistema, deja de depender de la agenda del dueño. Sigue trabajando en los meses de mucha demanda, y lo que se publicó hace tiempo continúa atrayendo personas. Para un negocio de servicios, donde el tiempo del dueño es el recurso más escaso, eso se traduce en previsibilidad y en clientes que llegan también por lo que el negocio muestra.

Estos siete sistemas son el eje de la masterclass gratuita Los 7 sistemas de marca que multiplican los resultados de tu negocio, que Juan Sigliano dio en vivo este miércoles 21 de octubre. Tras el cierre, Mastery Haus abrió la inscripción a la segunda edición de su programa Sistema de Marketing Perpetuo.

Inscripción gratuita: mh.masteryhaus.com/webinarelcronista