Brasil, Chile y Colombia prohibirán el ingreso y la salida del país a ciudadanos que hayan demorado la renovación de su pasaporte.

Brasil, Chile y Colombia mantienen requisitos estrictos para el ingreso y la salida del país de extranjeros que, quienes tengan intención de viajar a estos destinos deberán considerar para evitar inconvenientes con las autoridades y con las diferentes aerolíneas.

Un punto esencial para los ciudadanos que deban ingresar a dichos países sí o sí con pasaporte es mantener el documento completamente en vigencia y en buen estado, por lo que verificar los requisitos específicos que exige cada nación con respecto a este punto y renovar a tiempo para cumplirlos es fundamental.

Viajar de visita a Brasil: qué requisitos de pasaporte se deben cumplir

Los ciudadanos mexicanos no necesitan visa para ingresar a Brasil por turismo o negocios, para estancias de hasta 90 días.

El Ministério das Relações Exteriores de Brasil confirma que las personas mexicanas, junto con ciudadanos de la Unión Europea, Islandia, Japón, Noruega, Emiratos Árabes Unidos y Suiza, no necesitan visa para estancias de hasta 90 días con fines de turismo o negocios.

Estos ciudadanos extranjeros no necesitan visa para ingresar a Brasil. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Documentación a presentar en el control migratorio

Los ciudadanos que no necesitan visado deben presentar ante las autoridades brasileñas de control migratorio:

Pasaporte vigente.

Comprobación de alojamiento durante la estancia en Brasil (en caso de hospedaje en residencia privada, carta de invitación original con firma reconocida ante notario).

Comprobación de medios de subsistencia en Brasil por el periodo del viaje (al menos el equivalente a BRL 170 por día).

Boleto de avión de ida y vuelta (o hacia otro destino).

Vale la pena mencionar el contexto recíproco: desde el 5 de febrero de 2026 entró en operación un sistema de visa electrónica para nacionales brasileños que deseen ingresar a México como visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, en una sola entrada exclusivamente por vía aérea, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Casos que sí requieren visa para visitar Brasil

La exención de visa no aplica si el propósito del viaje es estudiar, trabajar o residir en Brasil. Para trabajar, por ejemplo, se requiere la visa VITEM V, que exige un contrato laboral con una empresa brasileña y autorización previa del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil.

Viajar de visita a Chile: qué requisitos de pasaporte se deben cumplir

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, las personas mexicanas no necesitan visa para viajar a Chile con fines turísticos. La estancia máxima permitida bajo esta modalidad es de 90 días.

Es oficial |Brasil, Chile y Colombia prohibirán el ingreso al país de todos los extranjeros que no hagan este trámite clave en su pasaporte.

Documentación y requisitos en el control migratorio

Se le exigirá a los extranjeros pasaporte, preferentemente con validez de al menos 6 meses al momento del ingreso y hasta la fecha en que concluya el viaje.

En el filtro migratorio, el personal de la Policía de Investigaciones (PDI) podría solicitar que se demuestre:

Que se cuenta con dinero suficiente para financiar la estancia.

Que existen lazos familiares, laborales o financieros en el país de origen que acrediten la intención de regresar a México.

Al ingresar, la PDI entrega una Tarjeta de Turismo, documento individual y gratuito que debe conservarse durante toda la estancia y devolverse al salir del país.

Declaración agrícola y sanitaria

Las autoridades chilenas aplican un protocolo estricto de revisión de productos de origen animal o vegetal. Estos deben declararse en un formulario oficial del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que se entrega durante el vuelo o al ingreso.

Menores de edad

Las autoridades migratorias chilenas son estrictas respecto a la salida del país de menores de edad que no viajen acompañados por ambos padres; se exige permiso notarial de los progenitores que no viajen (apostillado, si fue emitido por un notario mexicano).

Exceso de estancia

Permanecer más tiempo del autorizado (90 días) impide la salida del país hasta regularizar la situación migratoria y cubrir la multa correspondiente.

Casos que sí requieren visa

Para fines distintos al turismo, como pueden ser estudio, trabajo, residencia, se debe consultar la lista de visas y requisitos en el sitio del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.

Viajar de visita a Colombia: qué requisitos de pasaporte se deben cumplir

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la Embajada de México en Colombia, las personas mexicanas no necesitan visa para viajar a Colombia como turistas.

Por su parte, la Cancillería de Colombia confirma que los ciudadanos de países en su lista de exención de visado —categoría en la que se ubica México— pueden ingresar, permanecer y salir de Colombia sin visa para actividades de corta estancia (negocios, ocio, turismo o interés cultural), siempre que estas actividades no generen pagos por servicios, salario o sueldo en Colombia.

Documentación y requisitos

Pasaporte vigente al momento del ingreso y hasta la fecha en que concluya el viaje, en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras) y con hojas libres para el estampado de sellos migratorios.

Contar con lazos familiares, laborales o financieros en el lugar de origen que demuestren la intención de regresar a México.

Tener dinero suficiente para financiar la estancia.

Diligenciar, 24 horas antes de la salida del vuelo, el formulario Check-Mig de Migración Colombia (autoridad de control, verificación migratoria y extranjería).

Al llegar, las autoridades migratorias colombianas estampan en el pasaporte un Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP) que indica los días autorizados.

Casos que sí requieren visa

Si el propósito del viaje no es de corta estancia y no remunerado, por ejemplo, trabajar bajo la Visa de Migrante tipo M, o residir bajo la Visa de Residente tipo R, es necesario tramitar la visa correspondiente ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, ya sea en consulados en el exterior o mediante su plataforma web.