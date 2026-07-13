Royal Caribbean mantiene la esperanza de crear un parque parecido al de Coco Cay Island, Bahamas, en México.

La cancelación del parque acuático Perfect Day México anunciada por el Gobierno de México no significa el fin definitivo del proyecto para Royal Caribbean, de acuerdo con analistas de UBS, quienes consideran que la empresa todavía explora alternativas con autoridades ambientales y mantienen una visión positiva sobre la acción.

El banco suizo señaló que Royal Caribbean y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) continúan analizando modificaciones al proyecto en el sitio originalmente planteado en Mahahual, Quintana Roo, donde la naviera ya realizó inversiones relevantes.

“Royal Caribbean y la Secretaría de Medio Ambiente de México continúan evaluando posibles modificaciones al proyecto en la ubicación actual, donde la empresa ya ha realizado inversiones significativas”, indicó UBS en un reporte.

El pasado 20 de mayo, autoridades mexicanas anunciaron la cancelación de Perfect Day México, luego de que grupos ambientalistas y organizaciones civiles cuestionaran el posible impacto ecológico del desarrollo turístico.

Tras la revisión solicitada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, confirmó públicamente que el proyecto no continuaría bajo las condiciones planteadas originalmente.

Sin embargo, UBS considera que el mercado podría estar anticipando un escenario más negativo del que realmente enfrenta la compañía. La firma estima que el proyecto sufriría un retraso, más que una cancelación definitiva, con una posible apertura hacia finales de 2027 y un inicio gradual de operaciones durante el primer trimestre de 2028.

Los analistas tampoco esperan anuncios en los próximos meses, ya que cualquier propuesta deberá replantearse para cumplir con las nuevas condiciones ambientales. Aun así, consideran que cualquier avance sobre Perfect Day México sería un catalizador positivo para las acciones de Royal Caribbean, debido a la incertidumbre que existe actualmente entre los inversionistas.

Desde que se anunció la cancelación del proyecto en Mahahual, las acciones de la empresa acumulan un incremento de poco más de 15% en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE); aunque la razón pudo haber sido principalmente que por entonces salió el anuncio de un acuerdo de paz en Medio Oriente.

En el mismo sentido, analistas de BPN consideran que el proyecto de Perfect Day podría aplazarse hacia finales de 2028; sin embargo, esto no afectaría los resultados de la empresa en el largo plazo. Sin embargo, los analistas mantienen su cautela para la segunda mitad del año.

El foco cambia a los resultados trimestrales

Más allá del proyecto en México, la atención del mercado ahora está puesta en el reporte financiero que Royal Caribbean publicará el 28 de julio.

UBS prevé que los resultados del segundo trimestre se mantengan en línea con la guía de la empresa, ya que la mayoría de los cruceros de ese periodo fueron reservados con varios meses de anticipación.

No obstante, el banco advirtió que la segunda mitad de 2026 comenzará a reflejar un entorno más desafiante. La prolongación del conflicto geopolítico en Medio Oriente ha comenzado a afectar las reservaciones, especialmente en Europa, aunque mantiene su expectativa de un crecimiento de 1.6% en los rendimientos de la compañía para el cierre del año.

Wall Street sigue optimista con Royal Caribbean

A pesar de esos riesgos, varias firmas de análisis mantienen una visión favorable para la naviera.

BMO Capital Markets inició cobertura con recomendación de Compra y un precio objetivo de u$s 370 por acción, lo que implica un potencial de alza de casi 30% frente al cierre del 10 de julio de u$s 285.37, según datos recopilados por Bloomberg.

La firma describió a Royal Caribbean como una “máquina” para atraer viajeros y generar mayores rendimientos que sus principales competidores, Carnival y Norwegian Cruise Line Holdings.

En la misma línea, Freedom Broker inició cobertura con recomendación de Compra y un precio objetivo de u$s 320 por acción, mientras que Wells Fargo reiteró su recomendación de Compra con un precio objetivo de u$s 361.