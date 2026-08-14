Starbucks México, la cadena de cafeterías operada por Alsea, volverá a poner a la venta el Unicorn Frappuccino, una de sus bebidas de edición limitada más recordadas, casi una década después de su lanzamiento original.

El producto debutó en 2017 y tuvo una fuerte repercusión en redes sociales. De acuerdo con datos proporcionados por la empresa, generó alrededor de 180,000 publicaciones orgánicas en Instagram en menos de una semana. En México, la demanda llevó al agotamiento de insumos en varias sucursales desde el primer día.

La bebida está elaborada con una base cremosa sabor mango, salsa azul con notas ácidas, crema batida y una cobertura rosa y azul. Su principal característica es la combinación de sabores dulces y ácidos, además del cambio de color y sabor conforme se consume.

La bebida estará disponible del 15 al 17 de agosto en tiendas participantes de Starbucks en México y, durante ese periodo, también podrá solicitarse a través de Rappi, que será el canal exclusivo de delivery para este regreso. La disponibilidad estará sujeta a existencias.

El regreso ocurre en un contexto en el que el consumo de bebidas frías tiene un peso relevante dentro del delivery. Según datos de Rappi, las bebidas frías y los frappuccinos representan más de 77% de las órdenes de bebidas de Starbucks realizadas a través de la plataforma.

Las generaciones Z y Millennial concentran cerca de 92% de ese consumo, mientras que el mayor volumen de pedidos se registra entre las 10:00 y las 13:00 horas. Por ciudad, Ciudad de México concentra más de 25% del consumo de Starbucks en Rappi, seguida por Guadalajara, con 16%, y Monterrey, con 8%.

“Hay bebidas que crean una conexión especial con nuestros clientes, y Unicorn Frappuccino es, sin duda, una de ellas”, señaló Diego Recalde, director de marketing de Alsea Starbucks, en un comunicado.

El regreso también forma parte de una colaboración comercial entre Starbucks y Rappi, que busca aprovechar el interés que generó originalmente el producto y trasladarlo al consumo digital.

“Ser la plataforma exclusiva para el regreso del Unicorn Frappuccino nos permite tomar un fenómeno que marcó a una generación y llevarlo a una nueva, aprovechando la tecnología y la inmediatez de Rappi”, dijo Daniel Molina, director de restaurantes corporativos en Rappi México, en otro comunicado.

El regreso del Unicorn Frappuccino se suma así a la estrategia de Starbucks de recuperar productos de edición limitada que tuvieron una alta respuesta entre consumidores, mientras que para Rappi representa una oportunidad de asociar su plataforma con un producto cuyo lanzamiento original estuvo estrechamente ligado al fenómeno de las redes sociales.