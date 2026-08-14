La cotización del euro alcanzó los MXN 19.7 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 14 de agosto de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.17% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.73 pesos y un mínimo de 19.61 pesos.

En la última semana, el Euro cayó 0.63% y en el último año acumula un descenso del 8.65%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

la cotización del euro registró una tendencia claramente bajista en los últimos 10 días, con un leve respiro al inicio y un repunte al cierre, pero con balance final negativo.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.69%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que su volatilidad anual es del 5.54%.

La cotización del Euro hoy se presenta con una tendencia negativa, marcando un dato de -1 en comparación con los días anteriores. Esto indica que, a pesar de los altibajos, el valor del Euro ha ido disminuyendo en la última jornada.

A pesar de esta caída, es importante considerar factores externos que pueden influir en la cotización del Euro en los próximos días, ya que la inestabilidad económica puede revertir esta tendencia.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.7 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.