Este viernes, 14 de agosto de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.2746 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.31%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.29 pesos y un mínimo de 12.22 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense cayó -0.07% y en el último año acumula un descenso de -6.88%, lo que indica una tendencia bajista más pronunciada en el periodo anual.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense fue volátil: inició con dos caídas, alternó movimientos, encadenó tres alzas a mitad de periodo, retrocedió dos veces y cerró con un repunte, con balance casi neutro.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.08%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.35%.

La cotización del Dólar canadiense hoy muestra una tendencia positiva, ya que 1 se sitúa en un valor positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha tenido un aumento en su valor, reflejando una fortaleza en el mercado.

En contraste, si la tendencia hubiera sido negativa, el valor de 1 habría sido un número negativo, lo que significaría una depreciación frente a las monedas de referencia. En este contexto, el análisis sugiere que factores económicos recientes han impulsado el desempeño del Dólar canadiense.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.