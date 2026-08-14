En esta noticia ¿Cómo participar en la promoción?

Si estás esperando una oferta para asistir a ese concierto que tanto has esperado, el momento es la próxima semana.

Del 17 a 24 de agosto, Banamex y Ticketmaster realizarán la edición más grande de OCESA Concert Week, que implica otorgar 2x1 en más de 150 conciertos y festivales disponibles a través de Ticketmaster y Eticket.

La oferta abarca distintos géneros musicales y llegará a recintos de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras ciudades del país.

Asistentes a un concierto.

Con una oferta histórica por su alcance y diversidad, esta edición de Concert Week reúne artistas nacionales e internacionales de una amplia variedad de géneros musicales. Entre los eventos participantes destacan Maroon 5, Def Leppard, Alejandro Sanz, Babasónicos, Apocalyptica, Anyma y Fobia, además de decenas de conciertos y festivales que se realizarán en distintas ciudades del país.

“Concert Week nació con un objetivo muy claro: que más personas puedan disfrutar de la música en vivo. Gracias a la colaboración entre OCESA, Ticketmaster y Banamex, hoy presentamos la edición más grande de esta iniciativa, con una oferta que refleja el extraordinario momento que vive la industria del entretenimiento en México y el compromiso compartido de seguir acercando estas experiencias a los fans”, dijo Armando Calvillo, director de Marketing Festivales de OCESA.

Concert Week incluirá una amplia variedad de conciertos y festivales, ofreciendo opciones para públicos de todas las edades y preferencias musicales. Desde grandes giras internacionales hasta artistas nacionales que hoy marcan la conversación cultural, la segunda edición de 2026 de Concert Week busca que más personas puedan compartir la experiencia de la música en vivo.

“A través de alianzas como esta, continuamos fortaleciendo nuestra propuesta de valor y seguimos posicionándonos como el banco del entretenimiento, acompañando a nuestros clientes en las experiencias que más disfrutan”, señaló por su parte Rubén Navarrete, director de Tarjetas de Crédito de Banamex.

¿Cómo participar en la promoción?

La promoción estará vigente del 17 al 24 de agosto para compras realizadas con tarjetas Banamex participantes, a través de Ticketmaster y Eticket, hasta agotar existencias.

Par acceder a la promoción, los fans deben ingresar a la página https://guias.ticketmaster.com.mx/concert-week-2026/ en las fechas establecidas y elegir su concierto favorito en la lista de eventos participantes.

En segundo término es necesario seleccionar los lugares con la promoción Concert Week con una compra mínima de dos boletos y una máxima de 8 boletos.

La promoción es exclusiva con tarjetas Banamex y se aplica 50% de descuento directo al comprar tickets en números pares, es decir, recibirás dos boletos con un costo del 50% de descuento sobre el precio completo de un boleto normal.