Adiós a la reducción de la jornada laboral: quieren que los empleados trabajen más horas y sin pausas para compensar el día libre (foto: archivo).

La jornada laboral en México dejará atrás el esquema máximo de 48 horas semanales. La reforma establece una reducción gradual que comenzará en 2027 y culminará en 2030, año a partir del cual las empresas deberán garantizar una jornada ordinaria máxima de 40 horas a la semana, sin disminuir salarios, prestaciones ni otros derechos laborales.

El cambio llegará acompañado de una política de incrementos al salario mínimo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado que ambos temas formen parte de una estrategia para mejorar los ingresos de los trabajadores y alcanzar el objetivo de que el salario mínimo represente el equivalente a 2.5 canastas básicas, frente a las 1.6 canastas actuales. Sin embargo, el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada son medidas distintas: trabajar menos horas no significa, por sí mismo, un incremento automático del sueldo.

Se despide la reducción de la jornada laboral: los empresarios quieren que los empleados trabajen más horas y sin pausas para justificar el salario (foto: archivo).

¿Cuándo comenzarán las 40 horas laborales en México?

Aunque la reforma contempla una jornada máxima de 40 horas semanales, las empresas tendrán un periodo de transición. 2026 será un año de adaptación, mientras que la reducción comenzará formalmente el 1 de enero de 2027 y avanzará de manera gradual hasta llegar al nuevo límite constitucional en 2030.

El esquema contempla reducir dos horas por año. De esta manera, los trabajadores irán pasando progresivamente de las actuales 48 horas a una semana laboral de 40, sin que esta reducción pueda utilizarse para disminuir sus salarios o prestaciones.

2026: periodo de transición y adaptación.

2027: máximo de 46 horas semanales.

2028: máximo de 44 horas semanales.

2029: máximo de 42 horas semanales.

2030: máximo de 40 horas semanales.

La jornada diaria también tendrá un límite de ocho horas. La reforma mantiene derechos como el pago de horas extra, la prima dominical, el pago en días festivos, la regulación del tiempo de comida y las vacaciones. Además, la nueva regla abre la posibilidad de establecer esquemas de organización que permitan más días de descanso, dependiendo de los acuerdos laborales.

Cambia la jornada laboral | Ahora los empleados podrán trabajar 4 horas al día si cumplen este requisito Shutterstock

No habrá aumento de sueldo con la reducción de la jornada laboral

Uno de los puntos centrales de la reforma es que las personas trabajadoras no deberán ganar menos por trabajar menos horas. La reducción de 48 a 40 horas no implica una disminución salarial ni de prestaciones, por lo que el salario correspondiente a la jornada deberá mantenerse conforme a los derechos laborales vigentes.

A esto se suma la estrategia del Gobierno de México para continuar elevando el salario mínimo. Sheinbaum ha señalado que se proyecta un incremento cercano al 12% para 2026 y mantener una tendencia ascendente en los siguientes años, con el objetivo de que el salario mínimo alcance el equivalente a 2.5 canastas básicas.

La jornada laboral se reducirá sin recortar el salario.

Las prestaciones y demás derechos laborales deberán mantenerse.

El salario mínimo continuará sujeto a incrementos anuales.

Las horas extra seguirán siendo pagadas conforme a la ley.

Desde el nuevo esquema, las horas extra comenzarán a contabilizarse a partir de la hora 41 cuando corresponda.

Se contempla un límite de hasta 12 horas extra pagadas al doble y cuatro al triple.

Por ello, el cambio no significa que todas las personas recibirán automáticamente un aumento salarial únicamente por pasar a una jornada más corta. El incremento del salario mínimo corresponde a una política independiente, aunque el Gobierno ha planteado ambas medidas como parte de una estrategia para mejorar las condiciones laborales y el poder adquisitivo.