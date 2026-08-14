En esta noticia De Reino Unido a México

Bupa México reforzará su presencia en Monterrey, Nuevo León, con una inversión de MXN $100 millones durante los próximos cinco años, destinada a la generación de empleos, nuevas instalaciones e inversión en salud, en un momento en que la aseguradora reporta un crecimiento de 40% en nuevo negocio en la región.

La compañía de salud integral especializada en seguros de gastos médicos inauguró nuevas oficinas en Jardines del Campestre, en San Pedro Garza García, como parte de su estrategia para ampliar su presencia en el norte del país y acercarse a clientes y aliados estratégicos.

“En el último año, Monterrey tuvo un crecimiento del 40% en nuevo negocio, representando así el 20% de nuestra cartera total en México”, dijo Corina Roldán, directora general de Seguros en Bupa México, en un comunicado.

La ejecutiva señaló que la apertura de las instalaciones representa una apuesta por el potencial económico de la región y por el crecimiento de la compañía en el mercado mexicano.

La expansión ocurre en un contexto de mayor demanda de seguros de gastos médicos en el norte del país, que de acuerdo con la información proporcionada por la empresa creció 2.5% entre 2024 y 2025.

Bupa también busca fortalecer desde Monterrey la colaboración con prestadores de servicios y otros participantes del sistema de salud. En paralelo, Vitamédica, unidad vinculada a la compañía, plantea utilizar las nuevas instalaciones para conectar a pacientes, aseguradoras y proveedores de servicios de salud.

Una apuesta por el mercado regio

El movimiento de Bupa se da en una de las principales zonas económicas del país. Entre enero y marzo de 2026, la actividad económica de Nuevo León creció 1.4%, impulsada principalmente por las actividades primarias, que avanzaron 26.8%; la construcción, con 5.4%, y el comercio, con 3.9%, de acuerdo con los datos incluidos por la empresa.

La compañía también destacó que en el estado se han anunciado 469 proyectos de inversión por más de 125,000 millones de dólares, con una proyección de 433,000 empleos.

Con las nuevas oficinas, Bupa pretende tener mayor cercanía con el mercado regio, identificar sus necesidades y ampliar la colaboración con empresas y otros actores del sector salud.

De Reino Unido a México

Bupa tiene sus orígenes en Reino Unido. La compañía fue fundada en 1947, cuando 17 asociaciones británicas de previsión y otras organizaciones vinculadas al financiamiento hospitalario se unieron para facilitar el acceso de las personas a servicios de salud de calidad.

Actualmente, Bupa es un grupo internacional de salud con presencia en distintos mercados y más de 68 millones de clientes a nivel mundial. Su actividad comprende seguros de salud y otros servicios relacionados con la atención sanitaria.

En México, la compañía comenzó a comercializar seguros de gastos médicos mayores en 2003. La apuesta por Monterrey forma parte de su estrategia para crecer en mercados donde la demanda de servicios de salud y seguros médicos continúa aumentando.