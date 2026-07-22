FibraShop reportó un crecimiento de 16% en su utilidad neta ajustada durante el segundo trimestre de 2026, al alcanzar MXN$ 198 millones, impulsada por la ejecución de su estrategia de generación de valor, el fortalecimiento de su estructura financiera y la mejora operativa implementada desde 2023.

Además, la utilidad por Certificado Bursátil Fiduciario Inmobiliario (CBFI) se ubicó en MXN$ 0.3107.

En su reporte financiero, la Fibra explicó que este desempeño “no es aislado”, sino resultado de una estrategia enfocada en fortalecer su portafolio , optimizar su estructura de capital y mejorar la percepción del mercado sobre sus certificados bursátiles, acciones que han venido ejecutándose de forma consistente desde 2023.

Los ingresos consolidados también mantuvieron una trayectoria positiva al sumar MXN$ 684.4 millones entre abril y junio, un incremento anual de 5.25%. Este avance estuvo acompañado por un crecimiento de 3.05% en el Ingreso Neto Operativo (NOI), que ascendió a 508.2 millones de pesos con un margen de 74.26%.

Por su parte, el EBITDA alcanzó MXN$ 488.8 millones, 2.97% superior al registrado en el mismo periodo del año pasado, equivalente a un margen de 71.43% sobre los ingresos. El flujo operativo (FFO) también avanzó 15.6% anual, al ubicarse en MXN$ 204.4 millones.

Mantiene alta ocupación y reduce deuda

En materia operativa, FibraShop mantuvo una ocupación promedio de 96.92% en su portafolio estabilizado y de 94.88% en el consolidado, con un total de 2,131 contratos de arrendamiento vigentes al cierre de junio. Además, el nivel de apalancamiento descendió a 39.89%, una reducción respecto al trimestre previo y al mismo periodo de 2025.

Obtiene respaldo de Moody’s y fortalece su portafolio

Como parte de los eventos relevantes del trimestre, la empresa destacó que Moody’s Local asignó una calificación de AA-.mx con perspectiva estable a sus emisiones FSHOP 17-2 y FSHOP 25U, al considerar factores como la alta ocupación de sus inmuebles, la diversificación del portafolio, la calidad crediticia de sus arrendatarios y la disminución del apalancamiento financiero.

Asimismo, el centro comercial La Perla obtuvo el WELL Health-Safety Rating, convirtiéndose en el primer activo de una Fibra y el primer centro comercial en México en recibir esta certificación internacional, como parte de la estrategia de transformación de sus inmuebles hacia el concepto de “Centros de Vida”.

En línea con sus resultados, el Comité Técnico aprobó un dividendo de MXN$ 0.2040 por CBFI, equivalente a un pago total de MXN$ 130 millones, que será distribuido a más tardar el 6 de agosto de 2026.