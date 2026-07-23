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En esta noticia Amplía la cartera de crédito

Inbursa, el brazo financiero de Carlos Slim, tuvo un primer semestre complejo, debido a un incremento del costo de riesgo, es decir, el porcentaje de dinero que destinó a prevenir la cartera vencida, así como a una caída en los ingresos por intermediación y el ingreso neto de las pólizas de seguros.

En su reporte financiero, el banco detalló que en la primera mitad del año tuvo una caída de 18.3% anual en su utilidad neta, al ubicarse en MXN $13,353 millones, prácticamente MXN $3,000 millones menos que en el mismo periodo de 2025.

En el documento, Inbursa, que es dirigido por Javier Foncerrada Izquierdo, detalló que el resultado fue afectado por tres factores principales.

El primero fue un incremento en el costo de riesgo, que aumentó 58.1% en relación con el año pasado, al alcanzar MXN $5,208 millones de pesos.

El banco aclaró en el documento que del total del capital destinado al costo de riesgo, MXN $1,250 millones corresponden a los créditos vencidos de tres empresas, que ya se encuentran en proceso de reestructuración de la deuda.

El monto restante, abundó Inbursa, corresponde a “mayores requerimientos del portafolio de consumo”, impulsadas por la variable de riesgo del buró de crédito y su efecto sobre los coeficientes de provisión.

El segundo factor que afectó la utilidad del banco del hombre más rico de México fue una caída en los ingresos de intermediación que fueron afectados por resultados cambiarios y la evolución de las tasas de interés.

Finalmente, la reducción en la utilidad recibió otro impacto por una disminución en los ingresos reales de los seguros.

Amplía la cartera de crédito

El banco detalló que su cartera de crédito total se expandió 8.6% anual en el primer semestre, al ubicarse en MXN $542,651 millones, impulsada principalmente por la cartera Comercial y de Consumo. La primera de ellas fue beneficiada por un incremento en los préstamos a empresas y gobierno, mientras que la segunda fue empujada por los préstamos automotrices y de nómina.

Por su parte, la cartera vencida del banco se ubicó en MXN $10,560 millones, lo que equivale a 1.93% del total del crédito otorgado por Inbursa.