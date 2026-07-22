En el foro Open Finance se discuten nuevos modelos de inclusión financiera y tecnológica.

En esta noticia Crecer a cualquier costo dejó presión sobre el sector

Alberto Djamal, director general de Grupo Klu, advirtió que la rentabilidad se convirtió en el principal reto para las fintechs y sofipos, después de una etapa enfocada en crecer usuarios y ganar participación de mercado.

Las fintechs y Sociedades Financieras Populares (Sofipos) en México enfrentan una nueva etapa: el crecimiento acelerado dejó de ser el principal indicador de éxito y ahora la capacidad de generar utilidades será clave para su permanencia en el sistema financiero.

Durante el“Open Finance 2050”, Djamal afirmó que el sector debe enfocarse en entidades capaces de generar resultados positivos, especialmente aquellas que administran recursos de terceros.

“Al final el juego se reduce a tener una entidad rentable; cuando administras recursos de terceros es tan vital para el regulador como para la propia institución contar con un ejercicio de rentabilidad”, afirmó.

El directivo explicó que la rentabilidad es un elemento relevante tanto para las autoridades como para las propias instituciones, debido a la responsabilidad que tienen frente a los recursos que administran.

Crecer a cualquier costo dejó presión sobre el sector

Por otra parte, Roberto Salcedo, director general de Baubap, señaló que parte del ecosistema fintech apostó por acelerar la colocación de crédito para ganar escala, incluso mediante estrategias que afectaron sus resultados financieros.

“Cuando hablamos de comprar mercado con pérdidas de crédito que lo han hecho todas las fintech para ganar escala mediante la colocación de tarjetas o productos de crédito con filtros de riesgo deliberadamente pobres, nos encontramos con esta situación”, explicó.

El directivo consideró que estas prácticas también afectaron la percepción del sector y generaron una mayor vigilancia por parte de las autoridades.

“Obviamente hay un tema reputacional en el sector; creo que también la presión del regulador, que ha aumentado por ejemplo en el sector Sofipo, viene justamente de cuestionar estos modelos que están perdiendo mucho dinero”, apuntó

Además de la rentabilidad, las entidades financieras no bancarias enfrentan dificultades para acceder a recursos que les permitan ampliar su oferta de productos.

Carlos Marmolejo, director general de Finsus, explicó que las Sofipos tienen una ventaja al contar con mecanismos de captación, aunque esto también implica mayores responsabilidades.

“El hecho de que tengas la posibilidad de captar dinero del público no es solo contar con una facilidad de fondeo ilimitado, implica una responsabilidad muy fuerte”, afirmó.

Marmolejo concluyó que las entidades que operan bajo otras figuras, como las Sofomes, han enfrentado mayores restricciones para expandirse debido a la dificultad para conseguir fondeo institucional.