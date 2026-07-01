Este miércoles, 1 de julio de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.3468 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.42%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.36 pesos y un mínimo de 12.32 pesos.

En el mercado de Dólar canadiense, la última semana registró una leve caída de -0.25% y en el último año acumuló un descenso de -7.01%, lo que sugiere una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos diez días, el dólar canadiense mostró una tendencia alcista, con más jornadas de avance que de caída y sin días planos, cerrando el período en niveles superiores pese a breves retrocesos.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, que es del 4.80%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.36%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, marcando el dato de 1 en 2, lo que indica que ha tenido un incremento en su valor en comparación con los días pasados. Esta apreciación se ha mantenido consistente y refleja una respuesta favorable en el mercado actual.

Con un avance de 2 días consecutivos en esta tendencia, el Dólar canadiense parece beneficiarse de factores económicos favorables que están impulsando su fortaleza. Sin embargo, es importante monitorear las condiciones del mercado para anticipar posibles cambios en esta dirección.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.