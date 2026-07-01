Durante el cierre de mercados de este miércoles, 1 de julio de 2026, el euro alcanzó los MXN 19.97, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.09% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

La cotización del Euro cayó -0.16% en la última semana y -8.34% en el último año, reflejando una tendencia bajista prolongada.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización del euro fue volátil con frecuentes alternancias, pero predominó una tendencia alcista, cerrando con dos jornadas consecutivas al alza y un balance de más subidas que bajadas.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que es del 4.45%, es menor que la volatilidad anual del 5.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva hoy, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor en comparación con días anteriores. Este aumento es un indicativo de una recuperación en la confianza del mercado, lo cual es favorable para los inversionistas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta tendencia positiva debe ser monitoreada con atención, ya que los movimientos en la economía global pueden influir en su estabilidad. Un cambio inesperado en los factores económicos podría revertir esta tendencia en un corto plazo.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.