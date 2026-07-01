El Plan México es “una muy buena idea”, pero “una pésima ejecución”, afirmó Jorge Ávalos, líder de la industria de las Fibras, al revelar que la iniciativa privada trabaja con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Energía (Sener) y la Secretaría de Economía para diseñar mecanismos que impulsen inversiones en infraestructura.

El directivo explicó que las dependencias federales y el sector privado trabajan en estructuras para canalizar parte de los más de u$s 450 mil millones que administra el sistema de pensiones mexicano hacia proyectos de infraestructura.

“Hemos estado trabajando con Hacienda, con Sener y con Economía para armar estructuras; todavía no las puedo hacer públicas , pero son estructuras muy interesantes”, dijo Ávalos, presidente de la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias durante la 2° Edición Conecta FIBRA.

Agregó que la propuesta aprovecharía parte del 12.5% que las Afores pueden invertir en activos alternativos para detonar infraestructura, empleos y mejores salarios.

Pese a sus críticas al Plan México, Ávalos, CEO también de Fibra Mty, destacó que la relación entre la iniciativa privada y el gobierno federal atraviesa uno de sus mejores momentos.

“En los últimos 10 años nunca habíamos visto el nivel de acercamiento que hoy tenemos con el gobierno, particularmente con CFE y la Sener ”, afirmó, al considerar que ese diálogo ha permitido avanzar en soluciones para el sector energético.

Transmisión eléctrica frena inversiones

El directivo aseguró que el principal cuello de botella para atraer nuevas inversiones es la red de transmisión eléctrica.

“La parte complicada de transmisión tiene dos componentes. Uno es que cuesta mucho dinero y no hay dinero en el gobierno”, afirmó, al advertir que tampoco existe un marco regulatorio que otorgue certidumbre al capital privado para invertir en ese segmento.

“Hoy la verdad es que la red está saturada”, sostuvo. Explicó que México cuenta con una capacidad instalada de 92 gigawatts, de los cuales alrededor de 70 son utilizables, y estimó que la demanda de electricidad podría duplicarse en los próximos cinco años por la expansión de la actividad manufacturera.

Añadió que la inseguridad también representa un riesgo para la llegada de nuevas inversiones.

“Si como país no hacemos algo para mejorar el tema de seguridad, creo que aunque tengas electricidad también es un problema”, expresó.

Nearshoring mantiene el impulso

Ávalos consideró que la incertidumbre comercial con Estados Unidos no ha frenado la inversión industrial en México y rechazó la percepción de una fuerte presencia de empresas chinas en el país.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), menos de 3% de los cerca de 4 mil 500 inquilinos de parques industriales son empresas de origen chino.

“Creo que más bien es una narrativa política la que están subiendo”, comentó.

El director general de Fibra Monterrey sostuvo que las inversiones responden a decisiones de largo plazo.

“La inversión no es de corto plazo. Toda la inversión es de largo plazo”, dijo.

Como muestra del dinamismo del sector, recordó que México pasó de absorber alrededor de 2.5 millones de metros cuadrados de naves industriales antes de la pandemia a un récord de 5.8 millones en 2023, mientras que para este año se estima una absorción superior a los 4 millones de metros cuadrados.

Actualmente el país cuenta con 470 parques industriales, cerca de 95 millones de metros cuadrados de inventario y más de 100 nuevos desarrollos en construcción.

“Quitando el ruido que hubo en este año y medio, hemos visto mucha inversión en México en el sector industrial, provocada por el USMCA”, concluyó.

Fibras mantienen perspectiva positiva

El sector suma 15 Fibras listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con una capitalización de mercado de MXN$ 580 mil millones, 32 millones de metros cuadrados de área bruta rentable, alrededor de 1.3 millones de empleos y una contribución equivalente a 3% del PIB.

Además, ha colocado 128 mil millones de pesos en deuda y alrededor de MXN$ 240 mil millones en el mercado de capitales, entre ofertas públicas iniciales y subsecuentes.

En 2026 inició la adopción de los estándares ASG S1 y S2, con una participación de 53% de las Fibras, frente a 28% del resto de las emisoras.

Ante esto, BBVA Corporate & Investment Banking, la perspectiva operativa del sector para los próximos 12 a 18 meses se mantiene positiva.