Banxico anunció el proceso de retiro de circulación de un billete de 100 pesos mexicanos con más de 20 años de antigüedad.

La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.55 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 1 de julio de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.37% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

En la última semana la cotización del Dólar descendió 0.33% y en el último año acumula una caída de 7.06%, señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia alcista: predominaron las subidas con retrocesos puntuales, no hubo jornadas planas y el período cerró con impulso tras dos avances consecutivos.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.16%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.53%.

Hoy la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que ha aumentado en los últimos dos días consecutivos en comparación con periodos anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser favorable para los inversores.

Sin embargo, es importante mantenerse alerta a posibles fluctuaciones, ya que el mercado puede verse afectado por diversos factores económicos y políticos en el futuro cercano.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.