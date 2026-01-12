El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió en redes sociales que el precio de la gasolina regular en Las Vegas, equivalente a la Magna, se vende en u$s 1.99 por galón, lo que equivale a MXN $9.42 por litro; sin embargo, el mercado tiene otros datos.

De acuerdo con el sitio de la AAA, el precio de la gasolina regular en Clark County, el condado donde se ubica la ciudad de Las Vegas, el precio por galón es de u$s 3.4 por litro, lo que equivale a MXN $16.1 por litro.

“Ahora estamos abriendo a 1.99 por galón. ¡Asequibilidad!”, señaló el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

Mientras tanto, en México

Pese a que Trump tiene otros datos, el precio de la gasolina en Las Vegas es hasta 31.7% más barato que el promedio nacional que se ubica entre MXN $23.38 y MXN $23.6 por litro.

Una de las promesas principales de campaña del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue bajar el precio de la gasolina a MXN $10 por litro para el mercado mexicano.

Como parte de esta promesa, el exmandatario tabasqueño dijo que iba a eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre la gasolina, la carga fiscal más grande que tiene el combustible.

Sin embargo, una vez que asumió el cargo, el expresidente no eliminó el IEPS a las gasolinas, e incluso el valor del impuesto ha subido cada año en línea con la inflación.

Para el inicio de este año, por cada litro de gasolina se paga una cuota de MXN $6.7, lo que representa aproximadamente una cuarta parte del precio del combustible en México.

Sin embargo, el IEPS no es el único impuesto que paga la gasolina en México, pues el combustible enfrenta el Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como el IEPS estatal. En total, los impuestos representan más de 40% del precio que pagan los mexicanos.

El resto del precio de la gasolina se explica por los precios internacionales del petróleo, los costos de almacenamiento y transporte del combustible, así como por la ganancia que tienen las estaciones de servicio.

Mientras tanto, en Estados Unidos, el combustible está gravado con el impuesto equivalente al IVA y los impuestos estatales. En total los impuestos representan entre 15% y 20% del valor total de la gasolina en ese país, de acuerdo con datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

La realidad de la gasolina en México

El expresidente López Obrador no logró reducir el precio de la gasolina a MXN $10 por litro: en diciembre de 2018, el precio promedio de la gasolina Magna de venta al público se ubicó en MXN $19.15 por litro y para el final del sexenio, en octubre de 2024, alcanzó MXN $23.83 por litro.

Este monto implicó un incremento de 24.4% en el precio del combustible en el sexenio anterior, una situación que va en contra de la promesa de López Obrador.

Prometieron que no subirá este año

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aumentó la tarifa de IEPS que se aplica a la gasolina a un máximo de MXN $6.7 por litro, pero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que el precio no subirá de MXN $24 por litro en este año a nivel nacional.