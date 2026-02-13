En pleno auge de la inteligencia artificial, Microsoft advirtió que la expansión de los “agentes de IA” —programas autónomos capaces de ejecutar tareas empresariales— está ampliando la superficie de ataque digital en un mercado donde el cibercrimen ya cuesta u$s 9.2 millones anuales a nivel global. Según proyecciones de IDC citadas por Vasu Jakkal, vicepresidenta corporativa de Seguridad de la compañía, habrá 1.3 billones de agentes hacia 2030, mientras que 82% de los líderes empresariales planea adoptarlos en los próximos 12 a 18 meses. De hecho, el 80% de las empresas del Fortune 500 ya los utiliza. Sin embargo, la brecha de control es significativa: solo 49% cuenta con controles de seguridad adecuados y 29% reconoce uso no supervisado de estas herramientas. “El principal desafío es la falta de visibilidad”, advirtió Jakkal. Explicó que muchas organizaciones desconocen qué agentes operan en sus sistemas, qué datos consumen y qué permisos tienen. En paralelo, la firma detecta 7,000 ataques de contraseña por segundo —unos 600 millones diarios— y registró 30,000 millones de alertas de phishing el último año. “La velocidad es el cambio estructural: los atacantes usan IA para ser más rápidos y sofisticados”, señaló. Desde la perspectiva financiera, Microsoft subrayó que la ciberseguridad debe mantenerse como prioridad presupuestaria ante la creciente sofisticación del riesgo digital. Cemex, fabricante de materiales para construcción, continúa implementando el desarrollo tecnológico en sus operaciones con la aplicación de LUCA Bot, un agente financiero impulsado por IA utilizado por al menos 100 directivos de la cementera mismo que utilizan para planificar y tomar decisiones. De acuerdo con Fausto Sosa, Information Technology Vp en la cementera mexicana, explicó que LUCA Bot permite incorporar agentes inteligentes en sus procesos internos enfocados en mejorar los tiempos de respuesta del área contable, ya que concentra la información financiera de la empresa con tiempos de respuesta inmediatos. “Le permite a un usuario conversar, pedir que grafique la comparación entre el desempeño en una planta en concreto en un mercado contra otro, una región contra otra o una tendencia de deuda en una región o por qué se cayeron las ventas o cualquier tema que tiene que ver con información financiera”, dijo a medios de comunicación. En el marco del Microsoft Tour IA, Sosa detalló que este agente brinda herramientas al área de ventas para poder ofrecer información más personalizada y moldeada para los clientes. Además, dijo que LUCA Bot representa “una oportunidad para interactuar con la información, para mantener un diálogo más enriquecedor con los datos gracias a los prompts”.