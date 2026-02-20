Megacable reportó un sólido crecimiento de la utilidad neta del cuarto trimestre del año pasado, al sumar MXN $721 millones, un incremento de 72.4% en comparación con el mismo resultado del año pasado. De acuerdo con su reporte financiero al cuarto trimestre del año pasado, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa logró sumar 451 mil clientes nuevos en el trimestre. Este monto representó un incremento de 8.2% en el comparativo anual. Por segmento, los servicios de internet lideraron el crecimiento de Megacable, al añadir 133,000 suscriptores nuevos, mientras que el de telefonía fija añadió 56,000 y el de servicio de televisión restringida sumó 8,000 clientes nuevos. A finales del 4T25, el servicio de Internet llegó a 5,805,719 suscriptores, un crecimiento de 9.3% o 494 mil adiciones netas en comparación al 4T24. En este trimestre, se registraron 133 mil nuevos suscriptores, manteniendo una clara tendencia de crecimiento, en línea con lo esperado por la emisora. Del total de los clientes de internet, 84% recibe el servicio con fibra óptica, frente a 75% del año previo, lo que consolida a Megacable como una empresa predominantemente enfocada en fibra óptica. Los suscriptores Únicos de Contenido de video llegaron a 4,029,619 al cierre del periodo, representando un crecimiento de 4.7% de manera anual; compuestos por 3,878,263 suscriptores de Video tradicional y cerca de 2 millones de apps de streaming. El servicio de Telefonía finalizó el 4T25 con 5,138,751 suscriptores, añadiendo 372 mil nuevos suscriptores, lo que representa un incremento de 7.8%, en comparación al 4T24. Finalmente, la telefonía móvil llegó a 679,292 líneas, incorporando 125 mil nuevos usuarios. Así, Megacable sumó más de 5.97 millones de clientes activos combinados, tanto en territorios orgánicos como en expansión, con lo que mantiene su tendencia de crecimiento a doble dígito en los ingresos del segmento masivo por tercer trimestre consecutivo. La empresa refirió en su informe que los ingresos del sector masivo, compuesto por los clientes minoristas, cerró el cuarto trimestre en MXN $7,821 millones, lo que representó una cifra récord, con un crecimiento de 10.3% en comparación con el mismo periodo de 2024. En el mismo comparativo, los ingresos totales del trimestre aumentaron 8.2%, llegando a MXN $9,202 millones. “Este desempeño, aunado a eficiencias operativas y mejores resultados financieros, impulsaron el incremento de la Utilidad Neta. Asimismo, la maduración de nuestras inversiones en los proyectos de Expansión y Evolución de la red contribuyó a una reducción significativa en el ritmo de CAPEX como porcentaje de los ingresos en 2025, en comparación con el año anterior”, detalló la empresa.