Las Administradoras de Fondos para el Retiro registraron en enero de 2026 su mejor resultado para un mismo mes en los últimos seis años, al obtener utilidades por MXN$ 1,849 millones, lo que representó un crecimiento anual de 12.8% frente a los MXN$ 1,639 millones reportados en enero de 2025, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Con este nivel de ganancias, las Afores alcanzaron su mayor monto en términos reales para un mes de enero desde 2020, consolidando un inicio de año positivo para la industria, pese a un entorno financiero con menor generación de plusvalías. De hecho, las plusvalías obtenidas en enero de 2026 fueron 8% inferiores a las registradas en el mismo mes del año previo; sin embargo, ello no impidió que las administradoras elevaran sus utilidades, lo que reflejó la fortaleza de su modelo financiero y de ingresos. Por administradora, XXI Banorte encabezó la lista con utilidades por MXN$ 372,615 millones, manteniéndose como la Afore con mayores ganancias en el periodo. Le siguieron Sura, con MXN$ 284,112 millones, y Banamex, con MXN$ 281,782 millones. En contraste, las Afores con menores utilidades fueron Principal, con MXN$ 36,635 millones; Invercap, con MXN$ 48,618 millones; e Inbursa, con MXN$ 65,997 millones. La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) y la Consar han explicado previamente que las utilidades del sector repuntaron 30% durante 2025, debido a que las administradoras están obligadas a mantener una reserva de capital propio invertido en los mismos instrumentos en los que colocan el ahorro de los trabajadores, lo que fortalece su posición financiera y alinea incentivos. Así, el arranque de 2026 confirmó que, aun con una disminución en plusvalías frente al año anterior, las Afores lograron sostener una tendencia creciente en sus resultados y marcar un nuevo máximo para un inicio de año.