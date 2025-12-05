Este es el mejor tomate frito de España por su calidad y sus valores nutricionales, según la OCU.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha determinado que el mejor tomate frito de España es el de la marca Gallina Blanca, tras comparar distintos productos del supermercado. La elección se basa en criterios como sabor, contenido nutricional y presencia de ingredientes clave como el aceite de oliva y la cebolla.

El análisis hecho por la OCU en territorio español, se centra en identificar la opción más saludable dentro de un alimento básico de la dieta mediterránea. El resultado destaca por su composición equilibrada en grasas, azúcares y sal, aspectos fundamentales para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al gusto.

El tomate frito más saludable, según la OCU en España

En su reciente informe, la OCU ha colocado al tomate frito Gallina Blanca como la mejor elección en el mercado español. Tras evaluar 79 referencias, la organización valoró especialmente el equilibrio nutricional del producto, junto con un sabor que recuerda al de una preparación casera.

El tomate frito de Gallina Blanca fue el mejor valorado en la comparativa de la OCU. (Foto: www.gallinablanca.es)

La OCU ha centrado su análisis en cuatro nutrientes: grasas totales, grasas saturadas, azúcares y sal. Estas variables son claves para identificar opciones realmente saludables entre los productos procesados que abundan en los lineales de supermercados de toda España.

Pese a que ninguno de los productos evaluados presenta un perfil nutricional especialmente negativo, la organización recuerda que el tomate frito sigue siendo un alimento procesado, por lo que se recomienda un consumo moderado incluso en sus versiones más saludables.

¿El tomate frito es saludable? Beneficios según investigaciones en Valencia

Además del análisis realizado por la OCU, estudios científicos avalan el valor nutricional del tomate frito dentro de una dieta equilibrada.

Una investigación desarrollada por el Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo y el Centro Avanzado en Microbiología de Alimentos (IUIAD) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) concluyó que este alimento puede desempeñar un papel beneficioso para la salud intestinal.

Investigadores de la UPV destacaron sus beneficios combinados con dietas probióticas. (Foto: archivo)

Según este estudio, el tomate frito potencia la acción de los microorganismos vivos presentes en los alimentos fermentados, favoreciendo así un mejor equilibrio de la microbiota intestinal.

A esto se suma su contenido en licopeno, un antioxidante natural relacionado con la prevención de enfermedades cardiovasculares.