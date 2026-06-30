En esta noticia Afectación por estados

No todo es miel sobre hojuelas en las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, pues si bien México es el principal socio comercial de la economía más grande del mundo, un sector que está en franca contracción es el agropecuario.

De acuerdo con datos del Inegi, el valor total de las exportaciones agropecuarias durante el primer trimestre de este año se ubicó en u$s 4,563.8 millones, lo que representó una dura contracción de 13.1% en su comparación anual.

El problema radica en la política arancelaria de Donald Trump, que si bien parece concentrarse en la exportación de productos manufactureros o bienes intermedios, el sector que más ha resentido las barreras arancelarias es el agropecuario.

Fotos ilustrativas de tomates frescos. Cortesía Sader

Desde julio del año pasado, Estados Unidos decidió suspender de manera unilateral el acuerdo de suspensión de aranceles implementado en 2019 sobre el jitomate, para imponer una tarifa de 20.91% por supuestas prácticas de dumping.

Sin embargo, el porcentaje se redujo a 17% en las aduanas, no sin antes dejar una profunda huella en el sector agropecuario nacional.

El aguacate es el producto con mayor valor en las exportaciones hacia Estados Unidos, no obstante, el jitomate representa aproximadamente 7% del total de las exportaciones agropecuarias del país, y es el segundo producto más enviado al otro lado de la frontera norte de México.

Afectación por estados

De los seis estados líderes en la producción de jitomate, cinco mostraron bajas anuales en el valor de la exportación de productos agropecuarios en general, de acuerdo con datos del Inegi.

El caso más extremo fue el de San Luis Potosí, el segundo estado con mayor producción de jitomate en el país, de acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Ahí, el valor de las exportaciones agropecuarias cayó prácticamente 85% anual, mientras que en Baja California Sur, el cuarto productor más grande de jitomate del país, la contracción fue de 32.8% anual.

En Sinaloa, líder nacional en producción de la hortaliza, la baja se ubicó en prácticamente 15%, mientras que en Michoacán (tercer productor más grande), la baja fue de 17.8% y en Puebla, que compite por el quinto lugar, se registró una disminución de 1.5% en el valor de las exportaciones agropecuarias hacia Estados Unidos.

La única entidad jitomatera que logró sortear el primer trimestre con un incremento en las exportaciones agropecuarias fue Jalisco, con un alza de apenas 0.3%.

Estas seis entidades representan más de la mitad de la producción de jitomate en el país, según estimaciones del SIAP.