En México tenemos una mala concepción de que invertir es solamente para la gente que tiene mucho dinero o para los que saben manejar la bolsa de valores.

En México domina la idea de que solamente los ricos o las personas con algún recurso extra son los que tienen posibilidades y experiencia para ahorrar o invertir, sin embargo, un experto de uno de los mayores grupos financieros del país dice que la falta de información y educación al respecto es el mayor lastre.

“En México tenemos una mala concepción de que invertir es solamente para la gente que tiene mucho dinero o para los que saben manejar la bolsa de valores”; sin embargo, existen muchos productos que permiten generar rendimientos con “poquito dinero”, asegura Fernando Avila, coordinador de Educación Financiera en Banco Santander México.

Para promover las inversiones en México, dice, es necesario incrementar la penetración de la educación financiera, pues de acuerdo con un estudio realizado por el banco, en colaboración con Ipsos, 8 de cada 10 personas no han tomado ni un curso en la materia en toda su vida.

En entrevista con El Cronista, el especialista mencionó que el dinero es el mejor trabajador, pues nunca se enferma, no descansa, no pide vacaciones y trabaja las 24 horas del día.

“No es sorpresa que veamos que el tema de inversiones es un tema que a la gente le interesa mucho aprender porque hay mucho desconocimiento de lo que se puede hacer con el dinero”, mencionó.

Para cambiar esta percepción, dijo, es necesario que los bancos sean quienes se acerquen a la población general, que prefiere recibir información sobre el dinero por parte de asesores personales, empresas que se dediquen a invertir, así como las redes sociales.

“Estamos abriendo la conversación en temas de educación financiera, con contenidos en redes sociales, explicándole a la gente cómo funcionan las inversiones para quitar ese tabú de que son algo muy complejo”, comentó.

Otra arista de la educación financiera en materia de inversiones es advertir a la gente sobre los riesgos de fraude en ofertas que suenan muy buenas para ser verdad, como triplicar su dinero en un corto lapso. “Son obviamente esquemas fraudulentos que hay que cuidar y que nosotros hacemos mucha labor para advertir”, añadió.

¿Qué ganan los bancos con la educación financiera?

De acuerdo con Fernando Ávila, promover la educación financiera es un ganar-ganar, pues el uso responsable del dinero y la información permiten a los mexicanos sumarse a la bancarización.

“Al final es un ganar-ganar, si lo ves desde la perspectiva del banco, le conviene claramente dar salud financiera a sus clientes y a los que todavía no son sus clientes porque estás ayudando a la estabilidad del sistema financiero, y también tienes una cartera de clientes potenciales que usan responsablemente el crédito, o que están más interesados en productos financieros”, dijo.

De lado de la comunidad, añadió, las personas no quieren estar sobreendeudadas y buscan saber cómo poner a trabajar su dinero. “Ha sido una apertura entre el gremio bancario y las autoridades”.

Abren Fundación en México

El banco abrió la Fundación Santander México que entre sus misiones principales tiene la difusión de la educación financiera.

Además, la organización impulsará grupos vulnerables, principalmente jóvenes y mujeres, la investigación en salud, la conservación del medio ambiente con atención especial al cuidado del agua y los suelos, así como la ayuda humanitaria ante desastres, con prioridad en la sociedad civil.

Para el año entrante, la fundación tiene tres objetivos definidos: ayudar a más de 15 mil jóvenes para que tengan acceso a educación de calidad para que puedan concluir la preparatoria.

El segundo objetivo es invertir MXN $5 millones en investigación en salud, y el tercero es crear un fondo de atención ante emergencias que, junto con la ayuda brindada en Veracruz, Hidalgo y Querétaro, suma MXN $5 millones.