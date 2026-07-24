En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este viernes, 24 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 1,24 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,96% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro durante los últimos tres días. Este crecimiento constante sugiere un aumento en la confianza del mercado por parte de los inversores.

La cotización de Ripple ha mostrado un desempeño débil, con un descenso de -1.14% en la última semana y una variación de -52.56% en el último año, lo que evidencia una tendencia bajista prolongada; en este contexto, la rentabilidad para los inversionistas ha sido negativa y no se observa aún una señal clara de recuperación.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 33.04 %, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 55.18 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.