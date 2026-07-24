En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este viernes, 24 de julio de 2026 en España es de 238,02 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -1,66%.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación al euro durante los últimos tres días. Esto indica que la tendencia se encuentra en alza.

La reciente evolución sugiere un creciente interés en el mercado de criptomonedas, impulsando su valor frente al euro.

Bitcoin Cash ha mostrado una evolución negativa: en la última semana retrocedió -3.09% y en el último año acumula -57.35%, lo que indica una tendencia bajista prolongada y una rentabilidad desfavorable para los tenedores, coherente con un entorno de alta volatilidad y mayor riesgo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana ha sido del 35.19%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 55.21%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.