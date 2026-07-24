En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este viernes, 24 de julio de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 2.111,03 euros. El valor de apertura refleja una variación del 13,902402 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que la reciente valorización de ambos activos está en ascenso.

La tendencia al alza sugiere un creciente interés o confianza en el mercado para estos activos, lo que podría atraer más inversionistas.

En la última semana, Ethereum cayó un 1.31%, mostrando una leve corrección; en el último año, su cotización acumula un -41.53%, lo que refleja una tendencia bajista prolongada y una rentabilidad negativa para los tenedores en ese periodo. En conjunto, el desempeño reciente no revierte las pérdidas anuales, por lo que el balance interanual continúa siendo desfavorable.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum fue del 26.84 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 54.43 %.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.