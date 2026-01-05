Grupo Ollamani, controladora de PlayCity Casinos y del Club América, cerró 2025 con un rendimiento bursátil superior al 100%. Fotografía: Club América @ClubAmerica

Grupo Ollamani, controladora de PlayCity Casinos y del Club América, cerró 2025 con un rendimiento bursátil superior al 100%, posicionándose como el segundo mejor desempeño entre los equipos de fútbol que cotizan en bolsa a nivel internacional.

Las acciones de la emisora, con clave de pizarra AGUILAS, registraron un avance sostenido durante el año, impulsado por nuevos acuerdos estratégicos orientados a potenciar áreas de negocio no explotadas, entre ellos la reciente alianza con General Atlantic.

En el acumulado de 2025, los títulos de Ollamani subieron 113.1%, al pasar de 34.62 pesos a 73.8 pesos por acción, de acuerdo con datos de Investing.

Para Brian Rodríguez, analista bursátil de Monex, el desempeño fue “positivo” y ampliamente superior al del mercado accionario local. “Pagó casi cuatro veces lo que dejó el Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC), que avanzó cerca de 30% en el mismo periodo”, señaló.

“Estar por arriba de esa media es positivo; estar casi cuatro veces por encima lo hace mucho más atractivo. Aunque no tiene un comparativo sectorial directo, al contrastarlo con mercados internacionales, como Estados Unidos, también muestra un desempeño relevante”, explicó el analista.

Grupo Ollamani, propiedad de Emilio Azcárraga, llegó al mercado bursátil en febrero de 2024, tras la escisión de Grupo Televisa. Su debut, sin una oferta pública inicial (OPI), fue bien recibido por el mercado ya que las acciones registraron un repunte de 173%, al escalar hasta 31.39 pesos desde su precio de referencia de 11.50 pesos por unidad.

La compañía agrupa los negocios de PlayCity Casinos, bajo la división Juegos, así como el negocio editorial y de distribución de publicaciones, además de la división deportiva.

Si bien Ollamani no se limita al Club América, cerca de 50% de sus ingresos provienen de la división Fútbol, que incluye tanto al equipo como al Estadio Banorte, uno de los recintos deportivos y de conciertos más importantes del país.

El desempeño bursátil de Ollamani contrastó con el de otros clubes listados en los mercados internacionales. De acuerdo con un análisis de El Cronista, Águilas fue el segundo equipo de fútbol con mejor rendimiento en 2025, solo detrás del Porto, de Portugal, que registró un retorno de 243%.

Rendimiento bursátil de clubes de fútbol en 2025

Porto: 243.6%

Águilas del América: 113.1%

Benfica: 98.7%

Celtic: 18.8%

Lazio: 13.3%

Borussia Dortmund: 2.2%

Juventus: -3.9%

Manchester United: -8.1%

Ajax: -11.7%

En los mercados internacionales, varios clubes cotizados operan bajo esquemas multideportivos, con ingresos provenientes de la venta de boletos, mercancía oficial y derechos comerciales.

Rodríguez dijo que Ollamani sobresale por su diversificación de negocios, una característica poco común entre los equipos de fútbol listados. “Con la combinación de editoriales y casinos, se logra una mayor estabilidad y, al mismo tiempo, márgenes operativos más atractivos”, explicó.

Resultados destacados

Al tercer trimestre de 2025, la controladora del Club América reportó un incremento de 11.25% en ingresos, que ascendieron a 1,730 millones de pesos. Si bien la utilidad neta se redujo 73%, el analista subrayó que la diversificación del negocio continúa respaldando el desempeño de la acción.

“Es difícil ver este comportamiento en equipos de fútbol, que suelen enfrentar periodos de alta volatilidad. En el caso de Ollamani, la mezcla de negocios permite amortiguar esos ciclos y sostener el atractivo bursátil”, dijo.

En términos de alianzas, el pasado 23 de diciembre, Grupo Ollamani anunció la venta del 49% de la participación en Grupo Águilas, división deportiva de la empresa, con General Atlantic. Esta operación está enfocada en agregar valor a los accionistas, también ayudará potenciar el desempeño comercial del equipo mediante analítica de datos y consultoría estratégica.