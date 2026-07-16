El inminente ciclo del Caballo de Fuego en el horóscopo chino, que tomó relevo de la Serpiente de Madera el pasado 17 de febrero sigue sacudiendo las estructuras de la pasividad para inaugurar una era signada por el movimiento y la determinación.

Este majestuoso animal, considerado el séptimo en el horóscopo chino, encarna una vitalidad inagotable y un anhelo de libertad que, al fusionarse con la ardiente naturaleza del Fuego del Caballo, exalta el carisma individual, la inteligencia pragmática y un indómito espíritu de liderazgo en la personalidad de las personas.

Horóscopo Chino

Para la sociedad en general, independientemente de su signo natal, esta poderosa influencia cósmica se traducirá en un impulso arrollador hacia metas más ambiciosas, despertando una imperiosa necesidad de reconocimiento profesional y de conquista de la independencia económica.

No obstante, al tratarse de un elemento sumamente volátil, el gran desafío colectivo residirá en atemperar la impulsividad natural del equino mediante la disciplina, logrando transmutar esa vibrante corriente de energía física en decisiones financieras sumamente precisas y transformadoras.

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El amuleto del “Lingote Dorado”: el ritual del metal para domar el fuego y atraer riqueza

Para canalizar con éxito este torrente energético y convertirlo en abundancia material, los maestros del Horóscopo Chino recomiendan confeccionar el amuleto del “Lingote Dorado de Tierra”.

Este poderoso talismán utiliza la teoría de los cinco elementos para equilibrar la combustión del año: dado que el Fuego produce Tierra y el metal es el elemento que rige de manera natural las riquezas, se requiere una pieza que actúe como puente estabilizador para que la energía expansiva del Caballo no consuma los recursos, sino que los materialice en abundancia sólida.

La creación de este amuleto es sumamente sencilla y puede ser realizada por cualquier signo del horóscopo chino para continuar con la segunda mitad del año y consiste en colocar tres monedas doradas en el fondo de un pequeño cuenco de barro, cerámica o cristal (representando la Tierra), y cubrirlas por completo con granos de arroz seco.

En el centro del cuenco se debe situar un pequeño papel de color rojo donde se haya escrito, con tinta dorada, la cifra de la meta económica que se aspira alcanzar durante este ciclo de reinvención.

Este sagrado amuleto debe colocarse en el sector sur o sudeste del hogar o del espacio de trabajo en los puntos cardinales regidos por el fuego y la riqueza respectivamente será invocada.

Al actuar como un pararrayos de prosperidad, este elemento anclará la vibrante fuerza del Caballo de Fuego, protegiendo las finanzas familiares frente a gastos imprevistos y atrayendo constantes oportunidades de inversión y ganancias inesperadas a lo largo de todo el ciclo.

Predicciones del Horóscopo Chino. Archivo

El golpe de suerte astral: tres signos favorecidos por la afinidad del Caballo de Fuego

Tigre (El Amor): Al formar parte de la selecta tríada de compatibilidad del Caballo, el felino experimentará un apasionado despertar emocional.

La arrolladora energía del fuego sanará viejos rencores, propiciando romances tan intensos como duraderos o una profunda renovación de los lazos afectivos existentes bajo una renovada complicidad.

Perro (El Trabajo): Este año recompensará con creces la lealtad y perseverancia del Perro mediante un ascenso largamente esperado o una oferta laboral sumamente lucrativa. El magnetismo del Caballo le otorgará la visibilidad y el reconocimiento necesarios para consolidar su autoridad en el ámbito profesional y financiero.

Cabra (La Familia): La Cabra, socia secreta del Caballo, vivirá un ciclo de absoluta armonía y paz en su hogar. Será un periodo ideal para la resolución definitiva de antiguos conflictos familiares, la consolidación de planes de mudanza o remodelación, y para estrechar vínculos que traerán una inmensa felicidad cotidiana.