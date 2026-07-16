Adiós Bimbo Prohíben la venta y retiran sus productos de las góndolas en todos estos comercios

Un municipio de Oaxaca decidió romper relación comercial con dos de las marcas más consumidas del país. Santa Catarina Juquila, en la región Costa, aprobó en una Asamblea de Pueblo la prohibición de vender y distribuir productos de Bimbo y Barcel en todo su territorio.

La decisión fue confirmada por el propio gobierno municipal. Se trata de una comunidad de tradición indígena chatina que, según reportes locales, recibe cada año a millones de peregrinos que visitan el santuario de la Virgen de Juquila, lo que amplía el alcance práctico de la medida.

¿Qué prohibió la asamblea?

El acuerdo comunitario establece lo siguiente:

Queda prohibida la venta y distribución de productos de las marcas Bimbo y Barcel dentro del municipio.

La medida no solo retira los productos de los estantes, también impide su comercialización y reparto en la zona.

Hasta ahora no existe una lista oficial de productos específicos alcanzados por el veto.

Las autoridades no han explicado públicamente por qué eligieron a estas dos marcas en particular.

La prohibición forma parte de un paquete más amplio de medidas ambientales votadas en la misma asamblea, enfocadas en reducir la basura y el uso de plástico en la comunidad.

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Nuevas reglas para comercios y vecinos

Junto con el veto a Bimbo y Barcel, la asamblea aprobó otros cambios que ya están en marcha:

Cero bolsas de plástico: los comercios ya no podrán entregarlas en las compras.

Los vecinos deberán llevar sus propios recipientes, bolsas reutilizables o botes para hacer sus compras.

La basura deberá entregarse separada para poder ser recolectada.

A partir de agosto, según lo informado por el municipio, no se recogerá la basura que no esté correctamente separada.

El municipio anunció la incorporación de un nuevo camión recolector para llegar a calles angostas donde las unidades actuales no entran.

Por ahora no se ha informado si los comercios tendrán un plazo para retirar el inventario existente de Bimbo y Barcel, ni qué sanción recibirán los establecimientos que incumplan el acuerdo.