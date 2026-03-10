Lease for U regresó a Bolsa Institucional de Valores (BIVA) para colocar su segunda bursatilización por MXN $381.1 millones, mientras evalúa en el futuro acceder al mercado de capitales. “Queremos seguir levantando bursatilizaciones y también levantar equity en BIVA (…) tenemos las bases y todo el tiempo del mundo”, dijo Enrique Onofre, director ejecutivo de la arrendadora especializada en equipo médico, durante el timbrazo por la emisión. Los recursos de la colocación —con un plazo de cinco años y bajo el amparo de un programa por hasta MXN $5,000 millones de pesos— serán destinados a fines corporativos y a financiar nuevos arrendamientos, de acuerdo con la compañía. Lease for U ofrece soluciones de financiamiento para la adquisición de equipo médico por parte de médicos independientes, clínicas y hospitales en México. La empresa ha apoyado a más de 3,000 profesionales de la salud en la adquisición de tecnología médica en sus 12 años de operación. La operación contó con la participación de Casa de Bolsa Banorte y Casa de Bolsa Ve por Más como intermediarios colocadores. Por su parte, María Ariza, directora general de BIVA, señaló que el modelo de las arrendadoras tiene un impacto directo en la modernización del sector salud al facilitar el acceso al financiamiento para consultorios, clínicas y hospitales. “Las arrendadoras se han consolidado como uno de los pilares del financiamiento productivo en el mercado de valores mexicano. Tan solo en 2025 colocaron más de MXN $66,000 millones en bonos de corto plazo, alrededor del 12% de toda la deuda corporativa emitida en el año”, dijo Ariza. Ariel Fainsod Leff, director general de Lease for U, agregó que la nueva bursatilización acerca a la empresa a su objetivo de mejorar el acceso a tecnología médica en el país mediante esquemas de financiamiento.