Donald Trump busca convencer a operadores de la industria petrolera estadounidense para que inviertan u$s 100,000 millones en la reconstrucción del deteriorado sector petrolero venezolano.

El grupo de servicios petroleros SLB está en condiciones de ganar algunos de los primeros contratos del plan de Donald Trump para reactivar la maltrecha industria petrolera de Venezuela, aprovechando su presencia centenaria en la nación sudamericana.

La mayor empresa de servicios petroleros del mundo está negociando con funcionarios estadounidenses, su socio local Chevron y otros clientes potenciales la expansión en Venezuela, según personas con conocimiento de las conversaciones.

El precio de las acciones de SLB se ha disparado un 14% este año desde que las fuerzas estadounidenses capturaron al exlíder venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero y dieron a conocer sus planes para controlar el petróleo del país, más que cualquier otro grupo industrial importante. Las acciones de Chevron, el único productor de petróleo estadounidense presente en Venezuela, han subido un 5%, mientras que las de sus rivales Halliburton y Baker Hughes, también empresas de servicios petroleros, han subido un 10% y un 4%, respectivamente.

Los inversionistas consideran que SLB, anteriormente conocida como Schlumberger, y otras empresas de servicios petroleros se encuentran en la mejor posición para beneficiarse del plan del presidente estadounidense de persuadir a los operadores para que inviertan u$s 100,000 millones en la reconstrucción del deteriorado sector petrolero venezolano.

Los proveedores de servicios petroleros realizan gran parte del trabajo pesado de la industria mundial del petróleo y el gas, desde la construcción de carreteras y el tendido de tuberías hasta la perforación de pozos y el bombeo de crudo. Pero también proporcionan acceso a tecnologías sofisticadas que son vitales para apoyar la exploración y el desarrollo de operaciones de perforación complejas.

SLB tiene una reputación muy dura por permanecer en países que han caído en desgracia con Washington, como su continua presencia en Rusia a pesar de su invasión de Ucrania. La empresa tiene su sede en Houston, pero está constituida legalmente en Curazao, Antillas Neerlandesas, lo que le da un mayor margen para operar en países sujetos a sanciones estadounidenses que sus dos mayores rivales con sede en Estados Unidos, Baker Hughes y Halliburton.

Es la empresa de servicios petroleros con mayor y más prolongada presencia en Venezuela, tras haber superado las sanciones estadounidenses y las expropiaciones de Hugo Chávez y Maduro, que llevaron a sus competidores a abandonar sus operaciones. Aunque la empresa redujo su presencia en 2016 y tuvo que amortizar u$s 983 millones en activos un año después, siguió siendo un importante proveedor de servicios para Chevron, la única petrolera estadounidense que sigue operando en el país.

“SLB tiene un historial de no abandonar las regiones cuando se produce un cambio de gobierno o un golpe de Estado”, afirmó James West, director de investigación sobre energía y electricidad de Melius Research. «Siempre hay ventajas en no marcharse, los que ya están allí serán los primeros en ver las oportunidades".

Personas con conocimiento del asunto afirmaron que, aunque SLB tiene licencia para operar con la petrolera estatal venezolana, conocida como PDVSA, hasta mayo de 2025, la mayor parte de su trabajo se realiza a través de la licencia de Chevron, que el grupo petrolero negoció con la administración Trump.

En una reunión de ejecutivos del sector con Trump en la Casa Blanca la semana pasada, Olivier Le Peuch, director ejecutivo de SLB, afirmó: “Hoy estamos creciendo sobre el terreno con el apoyo de Chevron.

Tenemos personal sobre el terreno, capacidad sobre el terreno y 700 millones de dólares en equipos sobre el terreno en Venezuela, listos para movilizarse para todos nuestros socios y clientes", añadió. “Así que estamos preparados para crecer rápidamente”.

Baker Hughes también tiene algunos empleados en Venezuela para prestar servicios de energía y gas a Chevron, pero redujo significativamente su presencia cuando se endurecieron las sanciones estadounidenses en 2019. Halliburton abandonó el país ese año, pero está a punto de regresar.

El sábado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que Estados Unidos podría suavizar las sanciones esta misma semana, lo que significa que Baker Hughes y Halliburton podrían intentar captar nuevos negocios de otras empresas de exploración y producción.

“Es una oportunidad muy emocionante”, dijo Jeff Miller, director ejecutivo de Halliburton, al FT en una entrevista.

Rechazó la idea de que SLB estuviera en “posición de ventaja” debido a su presencia actual, y afirmó que Halliburton podría actuar con rapidez para volver a entrar en el país caribeño. “Volver a Venezuela es realmente solo una cuestión de obtener una licencia de la (Oficina de Control de Activos Extranjeros) que entiendo que probablemente se concederá rápidamente dada la voluntad política de que las empresas estadounidenses trabajen en Venezuela”.

Matthew Armstrong, vicepresidente de asuntos gubernamentales de Baker Hughes, afirmó que la acción de Estados Unidos en Venezuela ofrecía una oportunidad significativa.

“No solo estamos hablando de perforar nuevos pozos, sino también de la enorme cantidad de trabajo que supondrá reactivar el sector petrolero y reconstruir las infraestructuras”.

SLB está prestando servicios de perforación de yacimientos petrolíferos para apoyar las operaciones de Chevron en Venezuela. Sin embargo, los analistas afirman que la empresa podría aprovechar su conocimiento del subsuelo de los yacimientos petrolíferos venezolanos, capas de roca donde se encuentran sus ricos depósitos de petróleo. Su adquisición de ChampionX en julio de 2025 reforzó sus capacidades de elevación artificial, equipos utilizados para llevar el petróleo a la superficie cuando la presión natural no es suficiente.

“Su negocio digital es algo que están tratando de destacar, y el levantamiento artificial es realmente clave”, dijo Keith Beckmann, vicepresidente de investigación de Pickering Energy Partners.

Sin embargo, los beneficios para SLB dependerán de la disposición de las empresas petroleras a aventurarse en Venezuela. Grandes empresas como Exxon han expresado su escepticismo respecto a realizar grandes inversiones de capital sin garantías financieras y legales por parte del Gobierno estadounidense.

El bajo nivel de inversión de capital de SLB y la continua demanda de disciplina de capital por parte de los inversionistas en el sector petrolero suponen un reto para sus esfuerzos por expandir rápidamente sus operaciones.

“Solo están gastando alrededor del 5 % de los ingresos en gastos de capital”, dijo David Anderson, analista de servicios petroleros de Barclays. “Por lo tanto, para que las empresas de servicios vuelvan a Venezuela, tienen que trasladar equipos y mano de obra de mercados que ya generan ingresos a este mercado”.