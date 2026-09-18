Tanto Argentina como España tienen una necesidad enorme de educación financiera. (Imagen: archivo)

En esta noticia Arranque del diplomado

La colaboración entre bancos y universidades para promover la educación financiera se expanden y ahora la UNAM se unió con Banamex para formar asesores de finanzas personales.

Cambian las transferencias bancarias y ahora será otro el tope máximo para operar: así funciona el MTU en México (foto: archivo).

La Facultad de Economía de la universidad y el banco lanzaron el Diplomado para la Formación de Asesores en Finanzas Personales, que fue diseñado por Banamex y será impartido para preparar profesionales capaces de acompañar a las personas en la toma de decisiones financieras informadas, responsables y sostenibles.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), apenas una tercera parte de la población mayor de 18 años entiende conceptos como la tasa de interés, inflación, rendimiento real o el cálculo de costos de endeudamiento.

En este sentido, tanto la Asociación de Bancos de México (ABM) como el sector público se comprometieron a empujar la educación financiera en el país.

Para la Facultad de Economía de la UNAM, este diplomado forma parte de una estrategia institucional que amplía la vinculación con la sociedad y consolida la educación continua como vía de transferencia social del conocimiento económico.

Lorena Rodríguez León, directora de la Facultad de Economía de la UNAM, señaló que la vinculación universitaria consiste en poner las capacidades académicas de la Facultad al servicio de la sociedad y generar formación que incida en el bienestar de las personas; la educación continua es un instrumento estratégico para ampliar el alcance social de la Universidad.

Además, Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Banamex, aseguró que el diplomado es una oportunidad única para formar asesores que dominen los conocimientos técnicos y comprendan el impacto de una adecuada orientación financiera en las personas, las familias y las comunidades.

Arranque del diplomado

La primera edición del diplomado dará inicio el 21 de septiembre y contará con una duración total de 128 horas, en modalidad 100% en línea, mediante sesiones síncronas digitales.

El programa se compone de siete módulos especializados que abordarán temas como salud y bienestar financiero, productos financieros, inversión, crédito, seguros, ahorro para el retiro y ciudadanía económica.

Asimismo, incluirá prácticas profesionales y espacios de mentoría para ofrecer asesoría financiera con un enfoque ético, humano y sostenible.

La formación incorpora, además, metodologías innovadoras y un modelo educativo basado en competencias, aplicable a los retos financieros de las personas y las familias.

La primera generación del programa cursará el diplomado con becas para personas del ramo económico, lo que amplía el acceso a la formación especializada en alto nivel. Las becas correrán a cargo de Banamex y la Facultad de Economía de la UNAM aprovechará su infraestructura para impartir el diplomado.