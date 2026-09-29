En la actividad de Heineken, “Un nuevo bosque para brindar un mundo mejor” en el parque Yecahuizotl, en Iztapalapa participaron 400 voluntarios.

La cervecera Heineken México y Fundación Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, realizaron una jornada de reforestación en la capital del país como parte de su estrategia transversal “Brindar un mundo mejor”, a través de una actividad realizada en el Parque Yecahuizotl, en Iztapalapa, Ciudad de México, que incluyó plantar 1,620 árboles y plantas nativas, con la participación de 400 voluntarios.

El Parque Yecahuitzotl es un área natural protegida de 45 hectáreas ubicada en la Sierra de Santa Catarina, en el límite entre las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

Heineken, Fundación Azteca y autoridades de la Sedema capitalina dieron el banderazo de inicio a la jornada de reforestación “Un Nuevo Bosque para Brindar un Mundo Mejor” en el parque Yecahuizotl, en Iztapalapa.

La iniciativa de Heineken, “Un Nuevo Bosque para Brindar un Mundo Mejor”, es un proyecto de reforestación y restauración de suelos que realiza diversas jornadas de reforestación en varios estadios del país.

El programa fue diseñado con un enfoque técnico y riguroso que combina la ciencia con la cercanía de la acción comunitaria, señala la cervecera.

Otro de los objetivos del programa es rehabilitar las cuencas hídricas prioritarias, que abastecen a las principales regiones del país, a través de la colocación de árboles en diversas áreas.

La empresa realiza una revisión de las especies endémicas de cada región, lo que garantiza un alto porcentaje de supervivencia de los ejemplares y respeta la biodiversidad de los ecosistemas locales.

Además, se estructura bajo un esquema de voluntariado corporativo y ciudadano que promueve la sana convivencia y el orgullo local.

“Estamos convencidos de que fomentar una cultura del cuidado ecológico y la corresponsabilidad ciudadana son factores clave para un futuro próspero, y esto se fortalece cuando sumamos esfuerzos con la comunidad y las autoridades. Esta jornada en Ciudad de México representa un beneficio directo para la calidad de vida de las familias de la delegación de Iztapalapa, la salud de nuestras cuencas y un futuro resiliente para la capital de nuestro país.”, comentó Claudia de la Vega, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Heineken México.

Impacto más allá de las marcas

Un informe elaborado por Latimpacto sobre Impacto Corporativo en América Latina y análisis sobre estrategias de ESG (Environmental, Social, and Governance) muestran que las jornadas de reforestación y conservación ambiental lideradas por grandes empresas generan impactos medibles en tres ejes principales: